«Такой колхоз был бы гораздо более справедливым». Путин предложил новую схему финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин предложил новую структуру финансирования футбольных клубов в России.

«Все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо они будут распределяться по всем командам. Я думаю, такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем соревнование кошельков, которое происходит сегодня. Вопрос только, насколько это реализуемо», – заявил 10 октября президент в эфире RT во время заседания совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.

Ранее Путин рассказал, что Россия в полном объеме выполняет требования Международного антидопингового агентства WADA, но забыл упомянуть об одной важной детали.

В настоящее время футбольные клубы в основном финансируется из бюджета государственных компаний, как, например, «Зенит» или «Локомотив», или за счет муниципальных бюджетов («Крылья Советов» и др.). Частными командами можно назвать ЦСКА и «Краснодар».



