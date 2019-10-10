Выходцев с Украины задержали в США по делу о финансировании избирательной кампании Трампа

Бизнесмены Парнас и Фруман, как считает следствие, могли передавать деньги республиканцам через специальный фонд.

«Два партнера [адвоката Рудольфа] Джулиани, которые помогали ему на Украине, арестованы по обвинению в финансировании кампании [Дональда Трампа]. Сторона обвинения настаивает на том, что Лев Парнас и Игорь Фруман были частью схемы, чтобы направить деньги российского донора на выборы в США», – сообщает 10 октября издание The Wall Street Journal.

Фруман и Парнас в ночь на 9 октября собирались покинуть США, чтобы отправиться в Австрию. В это время их и задержали. Джулиани ранее подтвердил, что бизнесмены были его клиентами.

Выходцы из Украины, как их называют американские СМИ, через фонд America First Action якобы передали Республиканской партии на кампанию Трампа тысячи долларов. В мае прошлого года они выделили 325 тысяч долларов.





Associated Press ранее сообщило, что связанные с Трампом бизнесмены собирались сменить руководство украинской компании «Нафтогаз»

Лев Парнас и Игорь Фруман предстанут перед федеральным судьей Вирджинии в четверг.