В Петербурге парализована работа «Почты России». Сбой дало новое программное обеспечение

Все отделения «Почты России» в Петербурге не принимают и не отправляют письма, посылки и переводы вечером 10 октября. При обновлении информационной системы что-то пошло не так.

О том, что в отделениях скапливаются очереди, «Фонтанке» сообщили читатели около половины шестого вечера. По их словам, сотрудники не принимают к отправлению даже простые письма, из строя вышла вся информационная система.

Сбой «Фонтанке» подтвердили представители ФГУПа в Северной столице. По словам руководителя пресс-службы Ксении Грауверг, проблема произошла на этапе установки нового программного обеспечения. Разобраться с тем, что пошло не так, а также вернуть систему к жизни обещают в течение часа.



