В «адской пробке» на вантовом водители играют в города и строят матримониальные планы

Ремонтные работы на вантовом мосту собрали уже традиционную пробку на внутреннем кольце КАД Петербурга. Застрявшие в ней водители развлекаются как могут.

«Тем временем в адской пробке на КАД народ играет в города) Очень порадовал город Ингушетия», – пишут автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Впрочем, из принципа игры в города в «Яндекс.Разговорчиках» выбивается не только эта республика: можно заметить и страну Беларусь, и штат Калифорния, и даже Климово-Бокситогорский район.

Кто-то ищет в пробке земляков, кто-то – собутыльников. Кто-то желает выйти замуж за капитана. И капитанов тут же нашлось сразу несколько.





А другие просто хвастаются.

«Адская пробка» на внутреннем кольце, по данным «Яндекс.Пробок», на данный момент тянется на 3,5 километра. Для сегодняшнего дня это не рекорд – в 7 утра и в половине четвертого дня аналитики «Яндекса» фиксировали там затор в 6,1 километра: от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Этот участок уже не первый день попадает в Топ-5 дневных пробок Петербурга.

Напомним, что на вантовом мосту ремонтируют деформационный шов на внутреннем кольце. До 24 октября там закрыты переходно-скоростная, первая и вторая полосы, а затем перекроют вторую, третью и четвертую.

В целом по Петербургу сейчас наблюдается 7 баллов.