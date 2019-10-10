Смольный подписал контракт на строительство экопарка в Юнтолово за 895 миллионов рублей. Его ждут в 2021 году
Центр комплексного благоустройства заключил контракт с ССУ-5 на строительство экопарка на Камышовой улице в Приморском районе Петербурга. Затянувшаяся история с выбором подрядчика официально окончена.
О подписании контракта 10 октября сообщает комитет по благоустройству. Подрядчику – ССУ-5 – предстоит выполнить основной комплекс работ на площади в 75 га. Открыть новый парк планируется в 2021 году.
В парке будут сочетаться лесопарковая зона и парковая, оборудованная для комфортного отдыха; здесь, в частности, появятся спортивные и детские площадки, площадки для тихого отдыха, амфитеатр. Комитет отмечает, что территория, на которой появится экопарк, соседствует с Юнтоловским заказником, но не входит в его состав; природная часть парка займет 54 из 75 га. При ее обустройстве стоит задача сделать минимальным вмешательство в мир флоры и фауны. В этой части парка сосредоточено наибольшее количество краснокнижных растений. В месте впадения Восточного канала Юнтоловской дачи в реку Глухарку появится смотровая площадка с ротондой.
Итоги конкурса в очередной раз были подведены в конце сентября. Победителем стала компания ССУ-5, которая снизила цену до 895 млн рублей с 1,19 млрд.
«Фонтанка» подробно описывала эпопею с выбором подрядчика для экопарка в Юнтолово. Сама закупка была объявлена еще в феврале. В апреле единственным соответствующим требованиям участником был признан «Профистрой Северо-Запад», однако ФАС отменила протокол его победы. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем 9 июля, однако антимонопольная служба откатила конкурс. В третий раз победа компании, принадлежащей Дмитрию Солопову, досталась 30 июля. 8 августа ФАС аннулировала итоги аукциона.
Справка:
В конце февраля 2019 года Центр комплексного благоустройства объявил конкурс на 1,18 млрд рублей. По плану до октября 2021 года здесь должна появиться прогулочная зона с деревянными настилами, предполагается высадить около 6 тысяч деревьев. 17% финансирования заложены на 2019 год, 32% – на 2020-й, 51% – на 2021-й.
О том, что северо-западнее перекрестка Яхтенная – Камышовая у Юнтоловского заказника появится парк в 75 га, заявили несколько лет назад, после того как стало понятно, что зоопарка здесь не будет. Инженерную подготовку начали в 2017-м. Территория будет сочетать лесопарковую зону, где максимально сохранят ландшафт, и парковую – оборудованную всем необходимым для отдыха. В парковой зоне, расположенной у жилой застройки, обустроят дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные уголки. В лесопарковой зоне, ближе к реке Глухарке, вмешательство в естественную среду будет минимальным. Здесь предстоит проложить пирсы и дорожки из природных материалов или на специальном деревянном настиле, который позволит сохранить от вытаптывания редкие растения, и оборудовать площадки для наблюдения за птицами.