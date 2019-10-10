Смольный подписал контракт на строительство экопарка в Юнтолово за 895 миллионов рублей. Его ждут в 2021 году

Центр комплексного благоустройства заключил контракт с ССУ-5 на строительство экопарка на Камышовой улице в Приморском районе Петербурга. Затянувшаяся история с выбором подрядчика официально окончена.

О подписании контракта 10 октября сообщает комитет по благоустройству. Подрядчику – ССУ-5 – предстоит выполнить основной комплекс работ на площади в 75 га. Открыть новый парк планируется в 2021 году.

В парке будут сочетаться лесопарковая зона и парковая, оборудованная для комфортного отдыха; здесь, в частности, появятся спортивные и детские площадки, площадки для тихого отдыха, амфитеатр. Комитет отмечает, что территория, на которой появится экопарк, соседствует с Юнтоловским заказником, но не входит в его состав; природная часть парка займет 54 из 75 га. При ее обустройстве стоит задача сделать минимальным вмешательство в мир флоры и фауны. В этой части парка сосредоточено наибольшее количество краснокнижных растений. В месте впадения Восточного канала Юнтоловской дачи в реку Глухарку появится смотровая площадка с ротондой.

Итоги конкурса в очередной раз были подведены в конце сентября. Победителем стала компания ССУ-5, которая снизила цену до 895 млн рублей с 1,19 млрд.

«Фонтанка» подробно описывала эпопею с выбором подрядчика для экопарка в Юнтолово. Сама закупка была объявлена еще в феврале. В апреле единственным соответствующим требованиям участником был признан «Профистрой Северо-Запад», однако ФАС отменила протокол его победы. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем 9 июля, однако антимонопольная служба откатила конкурс. В третий раз победа компании, принадлежащей Дмитрию Солопову, досталась 30 июля. 8 августа ФАС аннулировала итоги аукциона.



