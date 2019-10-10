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Городская премия
10.10.2019 18:12
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«Севкабель Порт» намерен побороться за премию «Фонтанки» и стать лучшим в городе общественным пространством

«Фонтанка» начинает серию интервью с руководителями компаний, выдвинутых нашими читателям на ежегодную городскую премию «Фонтанка.ру - Признание и Влияние».

«Севкабель Порт» намерен побороться за премию «Фонтанки» и стать лучшим в городе общественным пространством

"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» начинает серию интервью с руководителями компаний, выдвинутых нашими читателям на ежегодную городскую премию «Фонтанка.ру – Признание и Влияние». 

Один из безусловных лидеров в гонке номинантов в категории «Общественное и культурное пространство» – «Севкабель Порт» – в течение трех лет рассчитывает стать лучшими в Петербурге. Его руководитель Александр Вознесенский рассказал, почему участие в этом проекте для него важно и каким образом его компания борется за признание петербуржцев.

"Фонтанка.ру"

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  • Чувствуете ли вы признание горожанами результатов вашей работы?

Мы чувствуем признание горожан прежде всего через динамику роста посещаемости «Севкабель Порта». С прошлого года трафик увеличился в 3 раза – если в 2018 г. на пиках мы насчитывали около 12 тысяч посетителей, то теперь – более 30 тысяч человек в сутки и около 250–270 тысяч гостей в месяц. 


  • Насколько объективным вам кажется конкурс «Фонтанки», и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

Я считаю, что «Фонтанка» – это лидирующее интернет-издание в России. Ее читатели – наши потенциальные посетители, и для нас важно, что этот проект делается именно этим изданием. «Фонтанке», безусловно, можно доверять, и этот авторитет гарантирует прозрачность выбора. Я лично отдал свой голос – проголосовал с айпада. 

  • Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?

Для нас, безусловно, важна обратная связь от горожан. Недавно мы в течение месяца проводили масштабное исследование аудитории – социологический опрос посетителей «Севкабель Порта», на основе которого мы сейчас делаем инвестиционную программу на 2020–2021 гг. 

Кроме того, мы обращаем большое внимание на частную реакцию в соцсетях. Например, этим летом в одной из локальных групп Василеостровского района посетитель «Порта» поднял вопрос о том, что около детской площадки пространства не хватает ограждений у воды, и предложил установить их для большей безопасности маленьких гостей «Севкабель Порта». Мы изучили несколько сотен комментариев василеостровцев под этим постом, обсудили между собой и в итоге добавили ограждения в этой зоне таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический облик площадки. 

Также мы постоянно мониторим и анализируем комментарии подписчиков в наших соцсетях, а по трем площадкам (ВК, FB и Instagram) подписчиков уже более 120 тысяч. 

  • Действительно ли ваш «Севкабель Порт» по праву может претендовать на звание лучшего общественного пространства в городе? Важно ли это для вас, и много ли вы сделали и делаете, чтобы соответствовать такому статусу?

Если смотреть с точки зрения народной любви и перспектив, то мы рассчитываем стать лучшими в Петербурге в течение трех лет. Буквально пару дней назад я вернулся из Лондона, где прошел все подобные места: Old Spitalfields Market, Camden Market, Covent Garden. Сейчас мы создаем новую инвестиционную программу и уже понимаем, какой огромный путь нам предстоит пройти и в какую сторону стоит двигаться: в ближайших планах трансформировать систему работы пространства таким образом, чтобы оно стало удобным для посещения не только в выходные и хорошую погоду, но и в ненастные будни.

Справка: 

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» учреждена редакциями «Фонтанки» и журнала «Город 812».

С 16 сентября по 15 октября читатели «Фонтанки» сами предлагают номинантов – компании, которые помогают менять Петербург к лучшему, которые с уважением относятся к городу и к его жителям. Те, кого чаще всех будут упоминать наши читатели, выйдут в шорт-лист премии. После этого начнется второй этап: с 18 октября до 30 ноября будет проходить онлайн-голосование, которое окончательно определит лауреатов нашей общей премии.

Бизнесу мы тоже предлагаем активно включаться в голосование и заявлять о себе. Ведь такой аудитории, как у «Фонтанки», больше нет ни у кого. И заслужить себе доброе имя у наших читателей – дорогого стоит. 

Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа. 

 

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