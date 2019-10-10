Сотрудник ФСБ в Самаре получил 20 лет за покровительство нефтяникам. Он остался должен 90 млн

Самарский гарнизонный военный суд приговорил трех сотрудников ФСБ к реальным срокам. Деньги кочевали между бизнесменами и силовиками на фоне утекающей через врезку нефти и конкурентной борьбы.

О приговоре 10 октября сообщает издание 63.RU. На скамье подсудимых были пятеро: замначальника службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской области Сергей Гудованый, начальник отдела «М» Павел Чермашенцев, бывший чекист из центрального аппарата ФСБ Александр Переточкин и два коммерсанта – Алексей Пашкевич и Сергей Булатов.

Как установил суд, осужденные начали взаимодействие в 2016 году. Бизнесмены попросили чекистов за вознаграждение избавить от проблем нефтедобывающую компанию «МО "ТНП"», вскоре Чермашенцев и Гудованый получали по 2,5 млн рублей в месяц. С помощью Переточкина последний получал и от других нефтяных компаний в регионе. Якобы через него глава нефтебазы «Лагуна» передал три миллиона рублей Гудованому, чтобы у конкурентов, нефтебазы «Восход», нашли нарушения.

В деле также фигурировал эпизод о врезке в нефтепровод в Похвистневском районе Самарской области – свидетели утверждали, что силовики покрывали и этот бизнес.

Следствие установило, что всего Гудованый получил примерно 117 млн рублей. Во время обысков у него дома нашли 80 млн наличными и оружие. Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 млн 500 тысяч. Его лишили звания полковника и Ордена мужества. Без наград и регалий остался и Переточкин, ему сидеть 10 лет и выплачивать 60 млн. Чермашенцев перестал быть полковником, должен 400 тысяч. Бизнесмен Булатов приговорен к пяти годам общего режима и штрафу в 500 тысяч, Пашкевич получил семь лет и 700 тысяч штрафа.



