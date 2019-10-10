Пункт пропуска в оффшоры. Как Финляндия стала прачечной для русских миллиардов

В Финляндии судят участников самого масштабного в истории страны отмывания денег. Из России в финскую контору — якобы подрядчика — утекли 135 млн евро.

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Один из фигурантов - «Северо-Западный коридор развития», обещавший построить новый пункт пропуска и автомагистраль. Власти Карелии активно продвигали проект, но фейковый инвестор исчез, и 10 млрд рублей регион теперь просит из федерального бюджета. По мнению финской полиции, которая расследовала дело в течение пяти лет, через финскую компанию HTR Talonrakennus Oy во главе которой стояли двое граждан Эстонии, из России выводили миллиарды. На счета конторы в Danske Bank и Nordea, по информации следствия, за несколько месяцев в 2014 году пришли 6,6 млрд рублей. После этого средства со счетов якобы финского подрядчика были переведены за пределы Финляндии.

Деньги поступали от фиктивных российских компаний, в частности, со счетов в банке ООО «КБ «Инвестиционный Союз» (лицензия отозвана в 2015-м). В Москве десять лиц, связанных с банком, осудили в 2015-м за выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным сообщникам фирмам-однодневкам. Однако Уездный суд Хельсинки посчитал это недостаточным доказательством преступного происхождения денег и 8 октября отклонил обвинения против двух вышеупомянутых граждан Эстонии, которые, по версии следствия, занимались отмыванием денег в особо крупных размерах. Однако уже 9 октября, по данным издания Yle, прокурор Мари Маттила заявила о намерении обжаловать приговор.

Эстонцы, по мнению следствия, выступали лишь посредниками. Главный же фигурант — российский бизнесмен — находится в России, где финская полиция не имеет никаких полномочий. Всё указывает на то, что речь идёт о гендиректоре АО «Северо-Западный коридор развития».

«Насколько я знаю, деятельность руководителя АО «Северо-Западный коридор развития» в России не расследовалась. Если бы он действовал на территории Финляндии и был бы гражданином Финляндии, он стал был подозреваемым в отмывании денег в особо крупных размерах. На мой взгляд, в России его можно было бы привлечь к ответственности как минимум по статье 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. – Прим. Ред.)», – рассказал «Фонтанке» 10 октября следователь Ярмо Койстинен.





По данным СПАРК, акционерное общество «СЗКР» («Северо-Западный коридор развития») с уставным капиталом в 6 млн 100 тыс. рублей было зарегистрировано в ноябре 2011 года в Москве, в апреле 2019-го было признано банкротом. Значимой финансовой деятельности компания практически не вела — в отчётности есть лишь 2 млн выручки в 2014 году.

Гендиректором компании, основной деятельностью которой значилось «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», был Дмитрий Белкин. В 2013-м он лично рассказывал «Фонтанке» об амбициозном проекте автомагистрали «Онега», которая должна была пройти от границы с Финляндией, в Лахденпохском районе Карелии, где должен был появиться новый многосторонной пункт пропуска «Сювяоро», через Петрозаводск до границы с Ленобластью. Тогда Белкин заявлял о наличии частных инвесторов, готовых вложить в транспортно-логистический проект более 200 млрд рублей. Жителям Карелии мифический инвестор обещал «золотые горы»: домостроительный комбинат в Суоярви, теплоэлектростанцию мощностью до 40 МВт и комбинат по производству быстровозводимых зданий и сооружений из металлоконструкций. «Для реализации соглашения инвестор намерен создать в Лахденпохском районе развитую инфраструктуру управления движением грузов, таможенные терминалы со складами временного и ответственного хранения, современный транспортный парк», – писал местный новостной портал «Вести Карелии». Соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума тогдашний глава республики Александр Худилайнен и гендиректор Дмитрий Белкин заключили в 2013 году.

Инвестиционный проект «Северо-Западный коридор развития «Финляндская граница — Урал», частью которого должна была стать и автомагистраль «Онега», до сих пор можно найти в архиве на официальном сайте правительства Республики Карелия.

«Северо-Западный коридор развития» принадлежал зарегестрированному в 1999 году в Мосвке ЗАО «Энфлейд», бенефициаром которого, по данным СПАРК, значится Владимир Осадчий. Корни «Энфлейда» уходят на Британские Виргинские острова: управляющая компания — Horson Finance Corp. Любопытно, что имя одного из бывших генеральных директоров «Энфлейд» совпадает с именем гражданина Эстонии Алари Пиперала, который, по данным эстонских СМИ, стал фигурантом крупного дела о мошенничестве и отмывании миллионов евро в первой половине 2010-х, будучи председателем правления компаний на Британских Виргинских островах.

Как уточнил следователь Ярмо Койстинен, средства поступали со счетов 790 фирм на счета ООО «Юниторг» и ООО «Верона». Оттуда – в «Энфлейд» (около 5 млрд рублей и 1,3 млрд соответственно). Далее деньги через «СЗКР», по данным следствия, переводились в Финляндию, в HTR Oy, после чего — в Эстонию, Чехию и далее — в оффшоры, с помощью 250 однодневок. Именно на этапе «СЗКР» – HTR Oy мошенники и провалились – расследование началось после сообщений финских банков о подозрительных переводах крупных сумм. Операции в цепочке проводились в марте — августе 2014-го.

По данным СПАРК, владельцем ООО «Юниторг» (существовало с 4 марта 2014 года по 16 октября 2017-го) был Павел Горбачёв. Он выступил учредителем ещё 8 фирм, все они были зарегистрированы в течение нескольких рабочих дней в конце февраля — начале марта в ИФНС России № 24 по Москве. Собственником ООО «Верона» (1 октября 2013 — 22 августа 2016) значится Андрей Ицков. За ним тоже числились 14 компаний. «Фонтанка» обзвонила с десяток совладельцев и бывших гендирекоторов этих фирм, но ни по одному из телефонов так и не ответили.

Дорогу к временному пункту пропуска «Сювяоро-Париккала» всё же построили — но на средства двух программ приграничного сотрудничества России и Европейского Союза. Для придания международного статуса МАПП «Сювяоро» нужна реконструкция. Россия дважды посылала ноты Финляндии с такой инициативой, проект активно лоббируют власти Карелии и сопредельного финского региона. Однако раньше в качестве источника финансирования значились частные инвестиции. Финляндия в этом году, наконец, объявила о подготовке проекта со своей стороны, однако выделение средств Россией под большим вопросом. Карелия надеется получить деньги из федерального бюджета. По данным «Фонтанки», власти республики отправили запрос в Минтранс 30 сентября. В обращении говорится, что строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска «Сювяоро» планируется осуществить за счёт средств федерального бюджета. Заявленная сумма затрат — 10 млрд рублей.





Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»