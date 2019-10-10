«Протестует, наверное». Полуголый паралимпиец-экоактивист приклеился к самолету в Лондоне

Несколько рейсов вылетели с задержкой из-за акции группы Extinction Rebellion в аэропорту Лондона.

Фото: Читательница «Фонтанки» Вера

«Теперь мы не можем взлететь! Чувак залез по торс голый на соседний самолет и приклеил себя к крыше. Протестует, наверное», – сообщила 10 октября петербурженка в своем Instagram об увиденном в аэропорту Лондон-Сити.

Издание The Sun выяснило, что мужчину зовут Джеймс Браун. 54-летний экоактивист группы Extinction Rebellion – бывший призер лондонской Паралимпиады 2012 года.





Участники группы сегодня проводили акцию протеста, а то, как Браун забрался на Embraer 190, транслировалось в прямом эфире. «Это все о климате и экологическом кризисе, мы протестуем против бездействия правительства», – вещал с крыши лайнера британец, признавшись, что ненавидит высоту.

Служба безопасности лондонского аэропорта оперативно сняла Брауна. Из-за его выходки были задержаны несколько рейсов.