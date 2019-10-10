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15.10.2019 11:40
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Что такое экологичная жизнь? Изучаем на примере квартала «Янила»

Понятие экология жизни гораздо шире, чем чистый воздух и зеленый район. Сюда входят и материалы, из которых построен дом, и системы очистки воды, и качественная шумоизоляция в квартирах, и отсутствие в непосредственной близости вредных производств и шумных магистралей с высоким трафиком, а также организация на территории жилого квартала продуманной сети прогулочных зон, площадок для спокойного и активного отдыха, сбалансированная высотность корпусов. Все это пазлы одной картины под названием «Комфортная среда проживания».

Что такое экологичная жизнь? Изучаем на примере квартала «Янила»

ГК «Ленстройтрест»

Сегодня в Петербурге и ближайшей Ленинградской области появляются проекты, гармонично сочетающие в себе все эти факторы. Одним из успешных примеров жилых кварталов нового образца можно считать голландский квартал «Янила» от компании «Ленстройтрест», расположенный в микрорайоне Янино Ленинградской области.

Проверено экологами

Экспертами федеральной премии в сфере недвижимости Urban Awards квартал «Янила» был признан «Самым экологичным жилым комплексом в Ленинградской области» в 2018 году. Столь высокая оценка была присвоена проекту в ходе проверки комплекса сертифицированными экологами под наблюдением независимого международного консультанта – PwC. Перед членами комиссии стояла задача оценить жилой квартал по нескольким направлениям: безопасность и экологичность примененных материалов и технологий, уровень шума в квартирах, отсутствие вредных излучений и чистота воздуха в домах и во дворе, энергоэффективность инженерных систем. Данного статуса застройщику удалось добиться благодаря симбиозу факторов, отражающих лучшие традиции европейских градостроительных моделей.

Квартал определен как «голландский» не просто так – кроме национальной ноты в оформлении и топонимике, здесь воплотилось известное на весь мир бережное отношение голландцев к природе, человеку и экосистеме жилья в целом. Градостроительная концепция от нидерландского архитектурного бюро «KCAP Architects&Planners» предполагает отказ от строительства одних лишь квадратных метров в пользу создания насыщенной среды. Экологичность, грамотное планирование территории и комфорт здесь начинаются на уровне самой идеи.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

«Здоровое» строительство

Во-первых, в голландском квартале «Янила» застройщик реализовал современный стандарт «здорового» строительства. Он включает в себя применение экологически чистых стройматериалов, безопасных для природы и сберегающих ресурсы технологий. Внутри дома принцип «здорового» строительства выражается в низком уровне шума и достаточной освещенности, качественных отделочных материалах, эргономичных планировках. ГК «Ленстройтрест» также применяет ряд энергоэффективных технологий – например, в жилых корпусах установлены датчики движения и некоторые другие элементы системы «Бережливый дом», помогающие избежать излишней траты ресурсов. А чтобы минимально воздействовать на природу в квартале организован раздельный сбор мусора, в каждой парадной установлены боксы по приему батареек.

Во-вторых, в «Яниле» выдержан разумный баланс высотности корпусов – на одной территории гармонично сочетаются урбан-виллы высотой в 4-5 этажей и дома более городского типа в 12 этажей. Малоэтажные корпуса оставляют в разы больше простора и воздуха в квартале, позволяя человеку наслаждаться красотой окружающей природы и иметь живописный вид из окон своей квартиры.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

«Мы считаем, что качество и образ жизни в малоэтажных и среднеэтажных комплексах принципиально отличается от жилой среды в многоэтажных домах. За счет низкой плотности застройки можно увидеть из своего окна небо, деревья, благоустроенный двор с цветниками, а не только стену противоположного дома», – говорит Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтерст».

В-третьих, природный ландшафт территории натолкнул голландских архитекторов на градостроительную концепцию «зеленой реки», которая подразумевает отведение более 40% площади под озеленение и общественные пространства. Под «рекой» имеется в виду парк размером 7 гектаров с центральной площадью и прогулочными зонами. А на ее «берегах» расположены жилые корпуса. Один берег крутой, более живой и урбанизированный с развитой коммерцией на первых этажах, другой – пологий, олицетворяющий настоящий пригород с низкой застройкой.

Природа снаружи и внутри

Вокруг и внутри «Янилы» много зеленых зон – Ковалёвское лесничество, граничащее с кварталом, собственный парк с прогулочными аллеями, ландшафтный дизайн дворовой территории с разнообразием цветов и кустарников. Только в рамках первой очереди проекта застройщик вместе с жителями дополнительно высадил более 3500 растений. На территории уже растут конские каштаны, деревца рябины обыкновенной, а возле домов высажены более миниатюрные деревья – клены и серебристо-зеленые ивы.

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

«Мы пришли строить в поле, в локацию без архитектурно-исторической преемственности. Компания старалась бережно вписать уникальный природный ландшафт в современную застройку – это задача не из легких. Но она вполне выполнима, если грамотно адаптировать лучшие практики европейской градостроительной школы к российской реальности. Наш квартал «Янила» – успешный пример объединения природы и города. Уютные благоустроенные дворы, продуманная до мелочей территория – от сети прогулочных и велосипедных дорожек, зон для активного и спокойного отдыха до квартир с террасами на первых этажах и на последних с возможность выхода на крышу, откуда открываются виды на зеленые массивы. Все это способствует гармоничному единению с природой, которого обычно так не хватает жителям мегаполиса», – резюмирует Ян Фельдман.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

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