«Красавица». Путину подарили бриллиантовую боксёрскую перчатку

Усыпанный драгоценными камнями эелемнт спортивной экипировки вручили в подарок президенту России Владимиру Путину в Нижнем Новгороде 10 октября. Глава государства посетил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» на полях международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

На выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку pic.twitter.com/p3Hj4ZTVvM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 10, 2019

Путин остановился у стенда федерации бокса. Спортсмены пригласили его на тренировку и преподнесли боксерскую перчатку с бриллиантами, передает «Интерфакс». «Спасибо большое! Красавица», – поблагодарил Путин, разглядывая сверкающий предмет.

У стенда ЧЕ-2020, который пройдет в Петербурге и еще 11 городах Европы, Путин кратко пообщался с президентом УЕФА Александром Чеферином. Там же глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков доложил «о высоком уровне готовности России к чемпионату Европы».





Российскому лидеру 7 октября исполнилось 67 лет. Путин слетал в Туву, чтобы побыть в тишине в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.