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Общество
10.10.2019 18:12
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«Чтобы никто не услышал». «Фонтанка» публикует неизвестное стихотворение Егора Летова

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Самые ранние стихи Егора Летова впервые опубликованы отдельным томом. Книга «Дохлый Егор «Ро!!!» (коротенькие гениалища)» издана выпускающим лейблом «Гражданской обороны» – «Выргород». Об этом в пятницу, 10 октября, сообщила вдова Летова Наталья Чумакова.

«Прекрасную вещь выпустил Выргород. Рукописная книга стихов Егора, которую он сам же и сотворил в 1986 году для Сергея Сергеева! (друг Летова, музыкант, директор «Гражданской Обороны». – Прим. ред.)», – написала Чумакова у себя в Facebook.

«Это факсимиле рукописи Егора. Там 16 страниц. Такая тетрадочка его стихов с 1983-го по 1986 год. То есть там есть тексты до ГОшного периода. Далеко не все эти тексты публиковались ранее. Тираж – 1000 копий», – рассказал «Фонтанке» глава издательства «Выргород» Алес Валединский.


Авторство этих стихов Егор Летов указал как «великий гениальный художник, поэт и рокер Дохлый Егор». Тетрадь была оформлена самим будущим легендарным сибирским автором. В качестве автографа на ней использован перечёркнутый треугольник.

«Стихи Егор начал писать еще до образования группы и относился к этому очень серьезно. Перечеркнутый треугольник – это его подпись того времени. Так же он подписывал и свои письма. Сергей Сергеев стал одним из четырех человек, кому удалось получить рукописный экземпляр такой книжки. Как он рассказывает, Егор просил его самого выбрать понравившиеся стихи. Поскольку книгу «запрещено не размножать», Сергей был очень рад тому, что она будет обнародована», – гласит аннотация к изданию.

«Фонтанка» публикует неизвестное стихотворение 1983 года на тот момент 19-летнего Егора Летова – «Освобождение».

Можно топать ногами по лысой земле,
Зарыться в осенний запах листвы
И показывать фигу облаку,
Бегать по пашне, задрав глаза,
И петь безголосым голосом
Про себя, втихомолку,
Чтобы никто не услышал
И не сказал назидательным тоном:
Ха ха ха.

Фото: Наталья Чумакова для "Фонтанка.ру"
Фото: Наталья Чумакова для "Фонтанка.ру"

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Это не первое издание рукописей Летова. Его вдова ранее уже подготовила к печати сборник «Автографы» с рукописями 90-х годов. Пятьсот стихов Летова неоднократно переиздавались в томе «Стихи». В 2018 году вышла книга «Офлайн» с ответами Егора Летова на вопросы читателей сайта «Гражданской обороны».

Нынешний подарок почитателям таланта сибирского творца приурочен к его 55-летию, уточнила Наталья Чумакова. В начале сентября в честь юбилея Летова был опубликован очередной музыкальный трибьют с перепевками от актуальных российских исполнителей.

Вдова музыканта ежегодно издаёт неизвестные материалы из наследия мужа. В июне была опубликована запись, где восьмилетний Летов поёт песню на стихи Роберта Рождественского «За того парня». В 2018 году Наталья Чумакова выпустила в кинопрокат последний концерт «Гражданской обороны» – «Сияние обрушится вниз».

Ранее Наталья Чумакова раскритиковала идею концертов «Гражданская оборона – 35», которые намечены в нескольких российских городах в ноябре. Кроме того, она выступала против аукциона, на который выставлялись предметы, когда-то принадлежавшие мужу.

Поэт и музыкант Егор Летов умер в феврале 2008 года в возрасте 43 лет.


© Фонтанка.Ру
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