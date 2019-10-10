Зеленский больше не шоумен. Президент Украины не хочет, чтобы кто-то знал о содержании его разговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публикация расшифровки переговоров с российским коллегой положит конец контактам между двумя лидерами. Об этом 10 октября пишет «Интерфакс».

«Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом, очень сложным, очень детальным, но реальным, — возвращением людей... К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено», – заявил Зеленский.

По его словам, публиковать расшифровку переговоров между президентами стран было бы «неправильным», так как это может повлиять на отношения.

Зеленский также подчеркнул, что он — не шоумен, а президент, поэтому «не готов опубликовывать свои разговоры» с коллегами.

Первый контакт между новым главой Украины и Владимиром Путиным состоялся в июле именно по телефону. Пресс-секретарь российского президента тогда лишь очертил список тем, поднимавшихся в ходе разговора. Упомянул Дмитрий Песков и обмен удерживаемыми лицами, который произошел в августе. Зеленский подчеркнул, что МИД Украины пытался помешать ему позвонить Путину. Телефонный разговор украинского президента с Трампом состоялся 25 июля. В сентябре хозяин Белого дома, которому грозил импичмент, опубликовал расшифровку его общения с Зеленским. Ранее из-за публикации отрывков этой беседы в США начался внутриполитический скандал — демократы даже требуют импичмента Дональда Трампа.



