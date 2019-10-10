«Попробуй кто выйди на эту стройку». Депутат Макаров запретил силовику Мурову строить элитный дом

Вячеслав Макаров пообещал свернуть стройку жилой «элитки» на Большой Разночинной. Метод спикер ЗакСа использует незаконный и временный, но привычный — трансформацию в сквер.

Ирина Корбат "Фонтанка.ру"

Проект «Бронки Девелопмент» по строительству в Петроградском районе жилого комплекса на 57 квартир может встать на долгую паузу. Вячеслав Макаров анонсировал включение участка в перечень зеленных насаждений общего пользования, что грозит запретом на строительство. Коллеги «Бронки» по острову и несчастью могут поделиться опытом – любой суд признает решение незаконным, но хлопот добавит выше крыши. Правда, в этот раз председатель парламента пошел наперерез не малоизвестным бизнесменам, а семьям генералов спецслужб Евгения Мурова и Николая Негодова.

Днем на Большой Разночинной улице у синего забора, за которым «Бронка Девелопмент» должна начать строительство элитного Family Loft на 57 квартир, собрались жители соседних домов. Между собой они вспоминали, как трясло во время весеннего демонтажа двухэтажного флигеля. «Просыпаюсь, дом трясется!» – поделился один из обитателей.

Вячеслав Макаров со свитой в назначенное время пришел запрещать очередную стройку на Петроградской стороне. Он не в первый раз используют этот прием в своей вотчине. Убытки от принципиальной позиции законодателя могут понести влиятельные в России люди. Конечные бенефициары холдинга «Бронка Групп» – представители семей экс-главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова. Активами владеют внук первого Никита и дочь последнего – Наталья. ООО «Орион», учрежденное «Бронка Групп», получило разрешение на строительство жилого комплекса на Большой Разночинной в июне 2018 года. Проект предполагает возведение девятиэтажного жилого здания с подземным паркингом. Выдать клиентам ключи застройщик планирует в 2021 году.

Макаров решительно зашел на стройплощадку, пока что пустырь. За ним потянулась процессия: районная администрация, чиновники профильных комитетов и местные депутаты. Жители выстроились вокруг спикера кольцом и живописали беды, которые принес застройщик: квартиры пошли трещинами, состояние домов ухудшилось, свет в перспективе заслонит девятиэтажный монстр, если дореволюционная застройка по соседству, конечно, вообще переживет появление новосела.

Председатель ЗакСа тут же, на месте, призвал к ответу Евгения Кима, которому предстояло краснеть и за профильное ведомство, и за застройщика. Именно его подпись как главы (на тот момент) Госстройнадзора стоит на разрешении на строительство. А в апреле экс-чиновник возглавил девелоперское направление холдинга «Бронка Групп».

С госслужбы Ким ушел беспокойно – вскоре после визита в ГАСН сотрудников ФСБ, который был связан с историей так и не построенного отеля Hilton на Малой Морской. Почти одновременно полиция заинтересовалась тратами на шикарные гостиницы и перелеты со всеми удобствами в Центре госэкспертизы («подвед» Госстройнадзора).

«Господин Ким, я вчера (на заседании парламента. — Прим. ред.) по нему уже прошелся», – сообщил Макаров, пока жители призывали бывшего чиновника в первый ряд. Накипевшие упреки посыпались сразу. «Вы будете стоять и выслушивать все это. Разрешение давали? Давали. Поэтому слушайте все, что говорят жители», – потребовал Вячеслав Серафимович.

«Мы наняли юриста по строительству. Не только своими бытовыми умами изучали все ваши документы. Домам дореволюционной постройки было присвоено 10–20% износа. Прокомментируйте, пожалуйста, каким образом. Рассыпающиеся стены с трещинами, фундамент, который от гвоздя рассыпается», – выступила лицо инициативной группы Наталья.

«Начнем с того, что Стройнадзор, выдавая документы, базируется на тех вопросах, которые подлежат обследованию, исследованию и проектированию. Все эти процедуры, предшествующие разрешению, полностью были исполнены. Поэтому все вопросы – пожалуйста, в другие организации, которые занимались именно этими вопросами», – прозвучал путаный ответ.

Показатели намеренно улучшают, упорствовала дама. Она привела данные по износу домов из ответов чиновников на запросы жильцов через портал «Наш Санкт-Петербург» и те, которые легли в основу согласования элитной стройки. В первом случае — от 45%, во втором — всего 10%.





«Вы эти цифры подводите под большой прекрасный вывод, что дома не требуют усиления фундаментов, стен, перекрытий. Они находятся в работоспособном состоянии. Нет никаких трещин. Фундаменты у нас, оказывается, с каждым годом улучшаются. Я сопоставила данные за 2017 и 2018 годы. Оказывается, и грунт стал лучше, и фундаменты. Мы помолодели!» – резюмировала Наталья. «Видите, какие мы хорошие строители», – с издевкой отреагировал высокий мужчина, еще один представитель «Бронки». Ким вставил свои пять копеек с непроницаемым лицом: документ, который выдала служба Стройнадзора, будет комментировать служба Стройнадзора. И потребовал от жителей «вести себя интеллигентно, прежде чем выходить на диалог».

«Кулаков, Леонид Владимирович, слышал? – бросил суровый взгляд на главу комитета по строительству молчавший до этого момента Макаров. – С Кимом мне все понятно. Стройнадзор, слышали? Слышали. Значит, делаем вот что. Я за этим и приехал, чтобы вам объявить. Меня заверили, что здесь никогда не будет стройки. Ну я вам откровенно говорю, что я этой строительной мафии не верю, для меня она – обыкновенная шпана, и вот которые здесь стоят строители. Вот поэтому завтра вносишь все это в зону зеленых насаждений, и пусть они попробуют с нами посудиться!» – отчеканил депутат. Последняя фраза адресовалась его помощнику, который на военный манер отрапортовал: «Есть!» «И пусть они мучаются всю жизнь здесь!» – пожелал Макаров застройщикам под аплодисменты жителей и благодарственные крики.

«Сколько вам можно талдычить? Не захватывайте, не лезьте с высотками из стекла и бетона в Петроградский район! Видно, так намазали, получили все, откатили им, вот они начинают подписывать. Беглова я уже проинформировал, он запретил эту стройку!» – все сильнее распалялся председатель парламента.

Воодушевление жителей может обернуться разочарованием. Законодатель не просветил недовольных стройкой горожан, что включение в зону зеленых насаждений участка, находящегося в частной собственности, прямо противоречит закону, в том числе Гражданскому и Земельному кодексам. В 2018 году парламент по инициативе спикера объявил скверами сразу четыре строительных проекта на острове, которые реализуют компании «Аквилон-Инвест», «Балтийская коммерция», «Цветение сливы» и «Л1». Уже в этом году в рамках последних поправок закона о ЗНОП в разряд сквера попала территория «Аккумуляторной компании «Ригель». Правда, застройщики успешно оспаривают решения парламента в судах. Незаконность включения частных угодий в ЗНОП уже подтверждали и городской, и Верховный суды.

Губернатор Александр Беглов если и запрещал эту стройку, то исключительно кулуарно — широкой общественности об этом объявлено не было. Зато летом на Петербургском экономическом форуме подчеркивал важность заключенного соглашения города с транспортно-логистическим центром «Бронка».

Напоследок Вячеслав Макаров пригрозил: «Попробуй кто выйди на эту стройку! Упаси боже здесь кто-то появится!» А чиновникам наказал выделить «Бронке Девелопмент» альтернативный участок.

Собеседник, близкий к строительному блоку Смольного, накануне в разговоре с «Фонтанкой» предполагал, что речь может пойти о том, что «Бронка Девелопмент» не подала документы на заключение о строительной готовности объекта. В связи с чем вступившие в силу поправки в 214-ФЗ приостановили регистрацию Росреестром договоров долевого участия на квартиры в Family Group. Нереализованные апартаменты, а судя по сайту застройщика, такие еще остались, могут быть проданы только по переуступке либо после завершения реализации проекта как готовое жилье.

Глава «Объединения строителей» Петербурга Алексей Белоусов пояснил, что данный факт не помешает «Бронке Девелопмент» начать строительство. «Компании, которые хотят сохранить продажи по ДДУ, обязаны были до 1 октября подать соответствующие документы. Те, кто не подавал, однозначно предполагают строить дальше либо за счет собственных средств, либо через привлечение проектного финансирования. Это законный способ».

Для петербургского рынка решение компаний строить на собственные деньги — распространенный случай. Эксперт привел последние данные, согласно которым доля таких проектов достигает четверти от общего количества. На проектное финансирование собираются переходить всего 3%, а остальные объекты будут завершены по старым правилам.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»