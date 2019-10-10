Домашний мальчик назван убийцей: 11 лет строгого режима за таран пешеходов

В Петербурге к длительному сроку приговорен 22-летний Никита Литвинов, который намеренно въехал в толпу пешеходов, испугавшись уличной драки. «Домашний и добрый, а сделали Чикатило», - вступалась родня.

Никита Литвинов на оглашении приговора в ГорСуде//Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Санкт-Петербургский горсуд признал молодого человека виновным в убийстве и изъял в госсобственность орудие преступления – черный автомобиль BMW, которым Литвинов давил своих, чтобы боялись чужие. За время следствия и суда он потерял отца, но друзья от него не отвернулись.

Ровно два года назад Литвинов стал участником стычки рядом с магазином «Сезон» на Замшиной улице. Незнакомцы оказались специалистами по тайскому боксу, их физическое превосходство ощущалось явно. Пока друзья отбивались, Литвинов прыгнул в свой новый BMW со словами: «Я должен помочь Владу», разогнался и направил машину на группу из одиннадцати молодых людей и девушек. Большинство успело разбежаться. Сильнее всех досталось друзьям Литвинова. Один из них умер в больнице от тяжелейших травм, еще двоих зацепило по касательной без особых последствий.

Суда Литвинов дожидался под арестом. На приговор пришла внушительная группа поддержки.

«Домашний мальчик, добрый, доверчивый. А делают так, будто он Чикатило, – рассуждали его родственники. – Он просто связался с плохой компанией».





Приговор судья Анна Беличева читала больше часа.

«В состоянии аффекта подсудимый не находился, свои действия контролировал полностью», – пришла к выводу она.

Родственники Литвинова сидели, не шелохнувшись. Он сам тоже замер, изредка опуская голову – при упоминании обстоятельств гибели друга.

Шанс на лояльное наказание оставался. Молодой человек вину признавал частично. Его защита просила квалифицировать случай как ДТП – как будто бы просто нетрезвый водитель по неосторожности сбил пешеходов и скрылся, испытывая стресс.

Полгода назад Литвинов потерял отца. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством. Наверное, некоторую роль сыграли положительные характеристики.

«Никакой он не мажор, всю жизнь работал», – оспаривали родственники образ жизни Никиты, любившего в соцсетях выставить напоказ предметы роскоши.

Суд пришел к выводу, что Литвинов, подогретый алкоголем, полностью контролировал свои действия и намеренно направил автомобиль на пешеходов. Гибель друга признана убийством, небольшие травмы еще одного потерпевшего – умышленным причинением легкого вреда здоровью.





«Приговорить Литвинова к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, автомобиль изъять в собственность государства», – огласила судья.

В зале заплакали. Молодой человек подтвердил, что решение ему понятно, вопросов у него не возникло.

Александр Ермаков,

Ксения Потеева,

«Фонтанка.ру»