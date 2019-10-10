Илон Маск придет на выручку сидящим без электричества жителям Калифорнии

Илон Маск пообещал в течение ближайших недель оборудовать мощными батареями все зарядные станции Supercharger в Северной Калифорнии. По его словам, дело стало лишь за получением одобрения властей.

Из-за сильнейших ветров и опасности возникновения пожаров в результате обрыва высоковольтных проводов энергетические компании Калифорнии с 9 октября вынуждены периодически отключать электроснабжение на значительной территории северной части штата, сообщает 10 октября Electrek. Эти меры призваны предотвратить повторение прошлогодней истории, когда из-за пожаров людям даже пришлось покидать свои дома.

Электричество отключается не только в жилом секторе, обесточены также бензоколонки и зарядные станции для электромобилей, другими словами, многим жителям даже не выбраться из района бедствия. В зоне действия отключений проживает около 800 000 человек.

Компания Tesla успела предварительно разослать всем своим клиентам предупреждение об отключениях и совет полностью зарядить электромобиль, а владельцам домашних батарей PowerPack – проверить, заряжены ли они полностью. Но этих мер хватит лишь на несколько дней, а сухая и ветреная погода в Калифорнии может продлиться достаточно долго.





Илон Маск отреагировал на проблему в свойственной ему манере, написав в «Твиттере», что его компания в ближайшие недели обеспечит свои зарядные станции в регионе дополнительными батареями и таким образом гарантирует их бесперебойную работу. Загвоздка только в том, что для этого необходимо разрешение властей, именно это и потребует времени.

Также Маск заявил, что Tesla работает над проектом установки солнечных батарей на своих зарядных станциях, что сделает их еще более независимыми от энергетических сетей. При этом Electrek отмечает, что Маск обещал солнечные батареи еще при открытии первых станций Supercharger.

Tesla не впервые помогает решать проблемы энергоснабжения установкой своих батарей Tesla Powerpacks. В 2018 году компания менее чем за 100 дней смонтировала в Южной Австралии самую большую в мире «ферму» из батарей суммарной мощностью в 100 мегаватт, чтобы помочь этому региону стабилизировать энергоснабжение.

На сегодняшний день большинство электросетей, в том числе и в России, не имеют возможности аккумулировать энергию для того, чтобы компенсировать пиковые нагрузки или отключение части сети.