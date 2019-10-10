Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +10
$ 64.74р
71.30р
17:32 10.10.2019
Расширенный поиск

Технологии
10.10.2019 16:59
Печать

Илон Маск придет на выручку сидящим без электричества жителям Калифорнии

Илон Маск пообещал в течение ближайших недель оборудовать мощными батареями все зарядные станции Supercharger в Северной Калифорнии. По его словам, дело стало лишь за получением одобрения властей.

Из-за сильнейших ветров и опасности возникновения пожаров в результате обрыва высоковольтных проводов энергетические компании Калифорнии с 9 октября вынуждены периодически отключать электроснабжение на значительной территории северной части штата, сообщает 10 октября Electrek. Эти меры призваны предотвратить повторение прошлогодней истории, когда из-за пожаров людям даже пришлось покидать свои дома.

Электричество отключается не только в жилом секторе, обесточены также бензоколонки и зарядные станции для электромобилей, другими словами, многим жителям даже не выбраться из района бедствия. В зоне действия отключений проживает около 800 000 человек.

Компания Tesla успела предварительно разослать всем своим клиентам предупреждение об отключениях и совет полностью зарядить электромобиль, а владельцам домашних батарей PowerPack – проверить, заряжены ли они полностью. Но этих мер хватит лишь на несколько дней, а сухая и ветреная погода в Калифорнии может продлиться достаточно долго.


Илон Маск отреагировал на проблему в свойственной ему манере, написав в «Твиттере», что его компания в ближайшие недели обеспечит свои зарядные станции в регионе дополнительными батареями и таким образом гарантирует их бесперебойную работу. Загвоздка только в том, что для этого необходимо разрешение властей, именно это и потребует времени.

Также Маск заявил, что Tesla работает над проектом установки солнечных батарей на своих зарядных станциях, что сделает их еще более независимыми от энергетических сетей. При этом Electrek отмечает, что Маск обещал солнечные батареи еще при открытии первых станций Supercharger.

Tesla не впервые помогает решать проблемы энергоснабжения установкой своих батарей Tesla Powerpacks. В 2018 году компания менее чем за 100 дней смонтировала в Южной Австралии самую большую в мире «ферму» из батарей суммарной мощностью в 100 мегаватт, чтобы помочь этому региону стабилизировать энергоснабжение.

На сегодняшний день большинство электросетей, в том числе и в России, не имеют возможности аккумулировать энергию для того, чтобы компенсировать пиковые нагрузки или отключение части сети.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      10.10.2019 11:46

      «Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам третьего квартала 2019 года

      По итогам третьего квартала 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 10,8 млрд рублей. Таким образом, объем поступивших денежных средств в компанию за 9 месяцев текущего года вырос на 25% по сравнению с показателями 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 65%.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      10.10.2019 10:48

      На новом участке М-11 проходит Неделя безопасности

      На 7-ом участке автомагистрали М-11 (с 543-го по 646-й км) с 7 по 11 октября проходит Неделя безопасности.
      ГК «КВС»
      10.10.2019 10:16

      Открываем Америку: ГК «КВС» представил проект двора 2 очереди ЖК «Континенты»

      Группа компаний «КВС» представила проект ландшафтного дизайна двора 2-ой очереди ЖК «Континенты», которая недавно вышла в продажу. Согласно концепции благоустройства, двор будет выполнен в тематике Америки.
      ГК «Ленстройтрест»
      09.10.2019 16:38

      ГК «Ленстройтрест» вышла в финал премии CREDO-2019

      ГК «Ленстройтрест» поберется за победу в номинации «Лучшая организация-застройщик на рынке малоэтажного и загородного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
      Setl Group
      09.10.2019 12:53

      Setl Group передает квартиры дольщикам «МореОкеан» на 9 месяцев раньше срока

      Дольщики второго корпуса проекта «МореОкеан» на Яхтенной ул., 28 получат ключи от готовых квартир на целых 9 месяцев раньше срока, указанного в договоре. Застройщик Setl Group уже приступил к передаче квартир.
      предоставлено МегаФон
      09.10.2019 12:41

      Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

      МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      09.10.2019 10:06

      Бизнес в «Перспективе»

      В Пушкинском районе на пересечение Петербургского шоссе и улицы Кокколевской сдаются в аренду офисные помещени
      ПАО МКБ
      08.10.2019 14:35

      МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку

      Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом премии британского журнала «International Finance» в номинации «самая инновационная облигационная сделка».
      ГК «Арсенал недвижимость»
      08.10.2019 12:50

      ЖК «Солнечный» вошёл в тройку финалистов конкурса «Доверие потребителя»

      Жилищный комплекс «Солнечный» вошёл в тройку лидеров XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области».
      pixabay.com
      08.10.2019 12:16

      22 октября - круглый стол «Апартаменты. Как строить, покупать и получать доход по закону?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Апартаменты. Как строить, покупать и получать доход по закону?»
      ГК «Эталон»
      08.10.2019 11:59

      Спрос на услугу «квартира в trade-in» вырос в Санкт-Петербурге в 7 раз

      Аналитики «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») зафиксировали рост спроса на услугу «квартира в trade-in» в Санкт-Петербурге. В Компании отметили, что по сравнению с сентябрем прошлого года количество обращений потенциальных покупателей, интересующихся данной схемой приобретения, возросло в 7 раз.
      предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
      08.10.2019 11:34

      Современная архитектура Кубатуры

      Рады сообщить, что ведется внутренняя отделка коммерческих и общественных зон в новом Центре мебели и интерьера «Кубатура».