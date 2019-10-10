В мужском монастыре Бузулука произошла стрельба. Как минимум один человек пострадал

В мужском монастыре в городе Бузулук Оренбургской области произошла стрельба. Как пишет 10 октября «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, пострадал один человек.

В местной епархии уточнили, что инцидент произошел накануне в поселке, который находится прямо рядом со Спасо-Преображенским мужским монастырем. По предварительной информации, никто из священнослужителей не пострадал. По данным «Интерфакса», с огнестрельным ранением госпитализирован прихожанин, а стрелял якобы священник. Официально эта информация пока не подтверждается.

Источник РИА Новости уточнил, что оружие якобы было самодельным, а ранили водителя при монастыре. О том, кто стрелял, агентство также ничего не пишет.



