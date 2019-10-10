Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян

Специалисты Центробанка за шесть месяцев 2019 года смогли выявить почти 13 тысяч объявлений о покупке и продаже персональных данных россиян. Ранее такие данные регулятором не публиковались.

«За данный период [1 января 2019 – 30 июня 2019] обнаружено 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, при этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций», – сообщается 10 октября в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

Про данным исследователей, почти все хищения со счетов россиян были совершены с использованием приемов социальной инженерии. Часто для мошеннических действий злоумышленникам достаточно было получить сведения о фамилии, имени и отчестве, а также о номере телефона.

За первую половину года произошло 18 крупных утечек, на которые обратили внимание СМИ. При этом лишь три из них относились к организациям банковского сектора. Были также еще три случая, о которых не узнали журналисты.





Центробанк указывает, что важным условием для утечек становятся не столько сотрудники банков, сколько операторы обработки персональных данных. Чаще всего получить личную информацию россиян получается через интернет-магазины, сайты объявлений, а также специальные telegram-боты. За год с сентября прошлого года было выявлено почти 780 тысяч сайтов с вредоносным программным обеспечением, что почти в два раза больше, чем за 2017-й.

Жертвой мошенников, по оценке ЦБ, может стать практически любой: от тех, кто «излишне доверяют новым технологиям», до пенсионеров и школьников. Регулятор рекомендует не только бороться с утечками, но и проводить профилактическую работу среди населения.

Ранее данные о продаже персональных данных россиян не публиковались.

В начале октября в России произошла, возможно, самая масштабная утечка данных в истории российского банковского сектора. В руках злоумышленников могли оказаться данные 60 миллионов клиентов Сбербанка. Служба безопасности заявила, что виновником утечки стал 28-летний менеджер среднего звена. Глава Сбербанка заверил, что «утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ», отметив, что банк намерен усилить контроль над своими сотрудниками.