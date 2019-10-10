Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +10
$ 64.74р
71.30р
17:33 10.10.2019
Расширенный поиск

Общество
10.10.2019 16:43
Печать

Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян

Специалисты Центробанка за шесть месяцев 2019 года смогли выявить почти 13 тысяч объявлений о покупке и продаже персональных данных россиян. Ранее такие данные регулятором не публиковались.

«За данный период [1 января 2019 – 30 июня 2019] обнаружено 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, при этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций», – сообщается 10 октября в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

Про данным исследователей, почти все хищения со счетов россиян были совершены с использованием приемов социальной инженерии. Часто для мошеннических действий злоумышленникам достаточно было получить сведения о фамилии, имени и отчестве, а также о номере телефона.

За первую половину года произошло 18 крупных утечек, на которые обратили внимание СМИ. При этом лишь три из них относились к организациям банковского сектора. Были также еще три случая, о которых не узнали журналисты.


Центробанк указывает, что важным условием для утечек становятся не столько сотрудники банков, сколько операторы обработки персональных данных. Чаще всего получить личную информацию россиян получается через интернет-магазины, сайты объявлений, а также специальные telegram-боты. За год с сентября прошлого года было выявлено почти 780 тысяч сайтов с вредоносным программным обеспечением, что почти в два раза больше, чем за 2017-й.

Жертвой мошенников, по оценке ЦБ, может стать практически любой: от тех, кто «излишне доверяют новым технологиям», до пенсионеров и школьников. Регулятор рекомендует не только бороться с утечками, но и проводить профилактическую работу среди населения.  

Ранее данные о продаже персональных данных россиян не публиковались.

В начале октября в России произошла, возможно, самая масштабная утечка данных в истории российского банковского сектора. В руках злоумышленников могли оказаться данные 60 миллионов клиентов Сбербанка. Служба безопасности заявила, что виновником утечки стал 28-летний менеджер среднего звена. Глава Сбербанка заверил, что «утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ», отметив, что банк намерен усилить контроль над своими сотрудниками.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      10.10.2019 11:46

      «Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам третьего квартала 2019 года

      По итогам третьего квартала 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 10,8 млрд рублей. Таким образом, объем поступивших денежных средств в компанию за 9 месяцев текущего года вырос на 25% по сравнению с показателями 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 65%.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      10.10.2019 10:48

      На новом участке М-11 проходит Неделя безопасности

      На 7-ом участке автомагистрали М-11 (с 543-го по 646-й км) с 7 по 11 октября проходит Неделя безопасности.
      ГК «КВС»
      10.10.2019 10:16

      Открываем Америку: ГК «КВС» представил проект двора 2 очереди ЖК «Континенты»

      Группа компаний «КВС» представила проект ландшафтного дизайна двора 2-ой очереди ЖК «Континенты», которая недавно вышла в продажу. Согласно концепции благоустройства, двор будет выполнен в тематике Америки.
      ГК «Ленстройтрест»
      09.10.2019 16:38

      ГК «Ленстройтрест» вышла в финал премии CREDO-2019

      ГК «Ленстройтрест» поберется за победу в номинации «Лучшая организация-застройщик на рынке малоэтажного и загородного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
      Setl Group
      09.10.2019 12:53

      Setl Group передает квартиры дольщикам «МореОкеан» на 9 месяцев раньше срока

      Дольщики второго корпуса проекта «МореОкеан» на Яхтенной ул., 28 получат ключи от готовых квартир на целых 9 месяцев раньше срока, указанного в договоре. Застройщик Setl Group уже приступил к передаче квартир.
      предоставлено МегаФон
      09.10.2019 12:41

      Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

      МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      09.10.2019 10:06

      Бизнес в «Перспективе»

      В Пушкинском районе на пересечение Петербургского шоссе и улицы Кокколевской сдаются в аренду офисные помещени
      ПАО МКБ
      08.10.2019 14:35

      МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку

      Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом премии британского журнала «International Finance» в номинации «самая инновационная облигационная сделка».
      ГК «Арсенал недвижимость»
      08.10.2019 12:50

      ЖК «Солнечный» вошёл в тройку финалистов конкурса «Доверие потребителя»

      Жилищный комплекс «Солнечный» вошёл в тройку лидеров XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области».
      pixabay.com
      08.10.2019 12:16

      22 октября - круглый стол «Апартаменты. Как строить, покупать и получать доход по закону?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Апартаменты. Как строить, покупать и получать доход по закону?»
      ГК «Эталон»
      08.10.2019 11:59

      Спрос на услугу «квартира в trade-in» вырос в Санкт-Петербурге в 7 раз

      Аналитики «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») зафиксировали рост спроса на услугу «квартира в trade-in» в Санкт-Петербурге. В Компании отметили, что по сравнению с сентябрем прошлого года количество обращений потенциальных покупателей, интересующихся данной схемой приобретения, возросло в 7 раз.
      предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
      08.10.2019 11:34

      Современная архитектура Кубатуры

      Рады сообщить, что ведется внутренняя отделка коммерческих и общественных зон в новом Центре мебели и интерьера «Кубатура».