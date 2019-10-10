«Собачке зажевало лапку». На эскалаторе станции «Невский проспект» пострадал четвероногий пассажир

Эскалатор на выходе со станции «Невский проспект» в сторону канала Грибоедова встал днем 10 октября из-за травмированного пса. Хозяйка катала питомца на ступеньках, держа в руках переноску.

О происшествии «Фонтанке» сообщили читатели. По словам одного из пассажиров, на выходе с эскалатора в гребенку попала собака, ей «зажевало лапку». Вытащить несчастного зверя сперва пытались пассажиры, эскалатор почти сразу остановили, и на помощь подоспели сотрудники метро. Какой именно породы был питомец, читатели сообщить затруднились, но отметили, что собака маленькая.

В пресс-службе петербургского метро подтвердили факт происшествия и добавили, что без переносок животных провозить в подземке нельзя. Правила метрополитена гласят, что спуститься под землю могут только комнатно-декоративные собаки и кошки в контейнерах и сумках, размеры которых не превышают 120 см по сумме измерений. Исключение существует только для собак-поводырей, им нужны намордник и поводок.

Представитель метрополитена Юлия Шавель добавила, что переноска у хозяйки пострадавшей собаки была, но она зачем-то вытащила питомца и поставила на эскалатор. Зверь выжил, но ему наверняка понадобится лечение.



