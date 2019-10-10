Горизбирком усложнил для петербуржцев процесс получения видео с избирательных участков. Показать нарушения станет сложнее

Петербургская избирательная комиссия перестанет выдавать горожанам, которые оспаривают в суде итоги голосования на муниципальных и губернаторских выборах, видеозаписи с участков, если то же самое видео запросят не только истцы, но и суд. Такое решение городской избирком принял на заседании 10 октября. Против высказались трое членов комиссии: представители «Справедливой России», КПРФ и «Яблока».

Внести поправки в порядок выдачи видеозаписей предложил член горизбиркома Дмитрий Краснянский. Он объяснил, что гражданам избирательная комиссия сейчас выдает не файлы, а лишь ссылки для скачивания этих файлов. Судам же в таком виде материалы предоставлять нельзя: технической возможности скачать видео у них нет. Поэтому, объяснил он, порядок нужно изменить, прописав, что судам комиссия будет выдавать уже скачанные видеофайлы на носителе.

Отсюда, по мнению Дмитрия Краснянского, вытекает: гражданам, которые оспаривают итоги голосования на участках, выдавать ссылки на те же видео, которы избирком предоставляет суду, бессмысленно. Если выдавать видео не только суду, но и истцам, может возникнуть ситуация, когда в материалах дела появится сразу несколько видеозаписей, и придется их сличать: вдруг заявитель принес на заседание не тот файл, который скачал по полученной в избиркоме ссылке, а какой-то другой.

«Какое право мы имеем отказывать человеку в видеозаписи? Он может, например, посмотреть видеозапись и отказаться от своего иска», – заявил на заседании член избиркома от КПРФ Николай Левшин. Он заметил, что эта поправка ставит граждан в неравное положение: «До сегодняшнего дня люди получали ссылки, а с завтрашнего перестанут».





Представительница «Яблока» Ольга Покровская выразила сомнение в том, что в судах у заявителей будет возможность ознакомиться с видеозаписями. «Безусловно, это ограничение права гражданина на информацию. Особенно если он добивается восстановления своих прав в суде, он имеет право ознакомиться с доказательствами, а мы усложняем для него этот процесс», – заявила она «Фонтанке».

Выборы губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге прошли с многочисленными нарушениями. Многие из них оказались зафиксированы на видео. Именно на это надеются горожане, которые подали несколько сотен исков с требованием признать итоги голосования на участках недействительными. О том, как видеозаписи с участков отсматривают волонтеры, обнаруживая значительные расхождения между результатами губернаторских выборов, оглашенными в ночь голосования, и официальными данными, «Фонтанка» рассказывала подробно.

Напомним, 9 октября глава Центризбиркома Элла Памфилова во время встречи с Владимиром Путиным рассказала, что муниципальные выборы в Петербурге были «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».