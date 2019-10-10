В Астрахани директор училища давал детей напрокат строителям. За 500 рублей в день

Воспитанники закрытого спецучилища для несовершеннолетних правонарушителей в Астрахани работали на стройке, куда их пристроил директор. Подростки трудились не по своей воле, их буквально сдавали в аренду.

Комбинация с детским трудом закончилась для директора училища уголовным делом о превышении полномочий, сообщает 10 октября Следственный комитет Астраханской области.

Следствие полагает, что подростки выполняли строительные и ремонтные работы с июня по сентябрь. Директор за несовершеннолетних подопечных получал от индивидуального предпринимателя деньги. Информированный источник «Интерфакса» отметил, что за день работы каждого ребенка на стройке директору училища платили по 500 рублей.

Сейчас следователи выясняют, сколько подростков привлекалось к работам.





Уголовное дело против руководителя училища было возбуждено на основании материалов областного ФСБ.