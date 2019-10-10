Жена Семака: Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим

Анна Семак рассказала о том, чем планирует заниматься после повторной свадьбы с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Как сообщила 10 октября Анна журналу «Собака.ру», она собирается снимать документальное кино на остросоциальные темы.

«В какой-то момент я поняла, что в моем случае непростительно тратить время на развлечения. Если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать. Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое», – заявила жена Семака.

Для съемок пилотного сюжета в середине октября Анна Семак отправится с экспедицией в Гималаи. У этого путешествия будет и еще одна цель: стать ближе с сыном-подростком, который, по ее словам, «вошел в период бунта».

Также Анна Семак намерена, путешествуя по миру, усыновить еще одного ребенка.





«Знаю одно: он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди — братья», — подчеркнула Анна.

Напомним, ранее Анна и Сергей Семаки сыграли новую свадьбу. По признанию супруги, пара в недавнем прошлом пережила сложный период, но спустя время, «обнулив счетчики, как в компьютерной игре, просто перешла на новый уровень».

У Семаков семеро детей, в том числе одна приемная девочка.