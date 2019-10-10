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Бизнес
14.10.2019 11:33
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Накопали. Петербуржцы превратили пашни под Торжком в песчаный карьер

Петербургская фирма поставила Тверскую область на порог экологической катастрофы, выкопав больше миллиона кубов песка. Местные власти выставили счет в 785 млн рублей.

Накопали. Петербуржцы превратили пашни под Торжком в песчаный карьер

фото; Отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области

Министерство природных ресурсов Тверской области пыталось взыскать деньги на восстановление почвы на перекопанных сельскохозяйственных землях больше двух лет. Кассационная инстанция поставила в этой тяжбе точку.

Дело против петербургского ООО «Конкорд» шло с января 2017 года. 1 октября этого года Арбитражный суд Северо-Западного округа в третьей инстанции окончательно признал компанию виновной в самовольном вывозе 1,006 млн м3 песка с земель у деревни Раменье Тверской области. Теперь фирма должна возместить местным управлению федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и министерству природных ресурсов и экологии ущерб на 785 млн рублей.

Что компания делала с таким объемом песка – остается неясным. Вполне возможно, он подошел бы для федеральной трассы М11, которая находится в 3 километрах от раскопок. У «Конкорда» нет активного сайта, он не участвовал в госзакупках. В числе владельцев компании три физлица: Андрей Панчилов из Ставропольского края, Анна Кручинкина и Людмила Колосова – из Тверской, а зарегистрирована фирма на Красноармейской улице в Петербурге.

Основной вид деятельности «Конкорда» – оптовая неспециализированная торговля. Фирма оказалась под Торжком неслучайно: ей принадлежит лицензия на разведку и добычу песка строительного месторождения «Раменье», действующая с 2015 по 2020 год. Последние два года фирма отчитывалась о нулевой выручке, хотя в 2016-м она составляла 54,7 млн рублей.


Именно тогда дела у «Конкорда» пошли неважно – в ноябре 2016 года на его месторождение возле деревни Раменье в Торжокском районе Тверской области приехала проверка. В январе 2017-го местное министерство природных ресурсов и экологии постановило взыскать с компании 500 тыс. рублей штрафа за нарушение лицензии и еще 1,5 млн, затраченных на проведение геодезических работ. Дело в том, что песка в отведенном «Конкорду» карьере показалось мало, и он решил расширить область поиска на соседних территориях. Тогда же стал понятен и масштаб проблемы: 27,4 гектара, отведенных под сельхознужды, превратились в гигантский карьер.

Накопали. Петербуржцы превратили пашни под Торжком в песчаный карьер

Директор компании Максим Калинин решил обжаловать эти штрафы. Фемида даже пошла навстречу, усмотрев в действиях министерства нарушение процедуры привлечения к ответственности.

Но государство сдаваться не стало. В 2017 году Калинин стал участником еще двух судебных разбирательств – уже в качестве ответчика. В дело включилось управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которое оценило нанесенный Калининым и компанией экологический урон в 261,5 млн рублей. Министерство добавляло к требованиям еще 524,7 млн – за сам песок.

Судя по материалам суда, «Конкорд», добывая песок, вышел за пределы своего горного отвода. «Там находятся сельскохозяйственные земли – пашня, сенокос, – рассказывает юрист управления Россельхознадзора по Тверской области Юлия Глущенко. – А там добывать песок вообще запрещено».

Согласно лицензии, «Конкорд» должен был ежегодно согласовывать план всех своих работ. Но плана на 2015 год у компании в принципе не обнаружили, а свою работу на 2016-й фирма не согласовала с Ростехнадзором. На месте преступления обнаружили кучи земли с перемешанным с грунтом слоем плодородной почвы. Размеры внушительные – в длину и ширину 200 на 20 метров, высотой – местами в десять. Общий объем вывезенного песка оценили в один миллион кубометров. «Конкорду» не помогли ни апелляция, ни кассация – денежные требования удовлетворены в полном объеме.

«Решением арбитражного суда на ООО «Конкорд» возложена обязанность возместить вред в размере 524 771 117 рублей 61 копейки в бюджет Торжокского муниципального района», – говорится в комментарии природоохранных чиновников.


Выигранное ими против петербургских копателей дело могло бы озолотить жителей Торжокского района: годовой бюджет муниципалитета – всего 316 млн рублей. Сверху – деньги, взысканные Россельхознадзором. Однако «Фонтанка» пока так и не смогла отыскать ни одного человека, который мог бы эти деньги отдать.

Судя по последней отчетности, на 31 декабря 2019 года на счетах фирмы было 3 тысячи рублей. Главный актив – 112 млн рублей дебиторской задолженности, но как и кто будет превращать ее в живые деньги, непонятно. Тем более у самой компании обязательств – на 142 млн рублей. Так что даже банкротство тут не поможет.

Все три учредителя «Конкорда» недоступны по известным редакции телефонам, а один из них, похоже, сменил фамилию в 2016 году. По номеру компании, указанному в регистрационных документах, никто не отвечает, а экс-гендиректор фирмы Максим Калинин и вовсе, судя по картотеке суда, решил судиться со своей компанией. С ним связи также нет.

Как сообщили «Фонтанке» тверские чиновники, в отношении ООО «Конкорд» СУ СК России по Тверской области уже возбудило уголовное дело по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Максимальное наказание по нему – до пяти лет лишения свободы.

Елизавета Ивантей,
специально для «Фонтанки.ру»


© Фонтанка.Ру
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