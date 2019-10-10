СПбГУ обещает преподавателям жильё в Пушкине, поближе к новому кампусу

Проректор по экономическому развитию СПбГУ Михаил Кудилинский, заявил, что преподавателям вуза, может быть, и не придётся долго добираться до нового кампуса в Пушкине. Им помогут к нему переехать.

«Университет прорабатывает вопросы о том, чтобы у универсантов была возможность купить жильё рядом на льготных условиях, и строительство служебного жилья, чтобы они могли проживать поближе к работе», – заявил он 10 октября журналистам.

Ранее чиновники и представители вуза пообещали построить в Пушкине конгресс-центр, спорткомплекс и общежитие на 25 тысяч человек. Подробнее о новом проекте кампуса можно прочитать здесь.

Вуз опубликовал план переезда в Пушкинский район 1 октября, проект оценивается в 45 млрд рублей. Студенты, преподаватели и сотрудники СПбГУ опубликовали открытое письмо с возражениями, его подписали более 1,3 тысячи причастных к вузу. А петицию против переезда СПбГУ в Пушкин подписали более 30 тысяч человек.



