«Он тронулся!» Фото и видео из Кольцово, где военный самолет приземлился «на брюхо»

Военно-транспортный самолет Ан-12 убрали с взлетно-посадочной полосы екатеринбургского аэропорта днем 10 октября. С момента аварийной посадки и закрытия Кольцово прошло четыре часа. Немного оторваться от земли и встать на шасси ему удалось с помощью крана.

Как сообщает издание E1, операцией по освобождению полосы руководят военные. На место пригнали кран, под крылья поставили специальные домкраты, таким образом самолет приподняли над асфальтом. После трех часов дня по Москве его все же удалось поставить на шасси, и Ан-12 не спеша покатили на стоянку. Еще минут через двадцать полосу освободили, и задержанные рейсы приготовились к вылету.





Тем временем пассажиров отправляли в ближайшие аэропорты, екатеринбургские рейсы садятся в Перми и Челябинске. Некоторые сообщают, что их долго не выпускали из самолета в пермском аэропорту, однако сейчас предложили размещение в гостинице, вероятно, что в Екатеринбург они поедут на автобусе. Тем, кто находился в Челябинске, уже объявили о скорой посадке на рейс до Екатеринбурга.

Ан-12 сел на брюхо, так как у него не вышли шасси. Камеры видеонаблюдения засняли момент посадки — качество видео не позволяет разглядеть детали, однако на кадрах видно, что самолет проскользил по полосе достаточно гладко.

Аварийная посадка произошла около 9 утра по Москве. Самолет слегка загорелся, но его почти сразу потушили. На борту было двадцать человек, никто не пострадал.