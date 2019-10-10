Путин заявил, что Россия выполняет требования WADA, но не сказал, что страна может опять остаться без флага на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин выступил на восьмом международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде в четверг, 10 октября. Помимо прочего, глава государства затронул тему допингового кризиса в отечественном спорте.

«Мы активно сотрудничаем с ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством. – Прим. ред.). Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме. Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего, конечно, для любителей спорта из числа молодежи», – подчеркнул Путин.

Отметим, что требования ВАДА, которые было необходимо соблюсти для восстановления российского спорта в правах, действительно были формально выполнены, однако после исполнения последнего пункта возникли проблемы. Получив данные Московской лаборатории, где хранились материалы по допинг-тестам отечественных спортсменов, ВАДА обнаружила несоответствие с теми данным, которые были получены ранее от информаторов. В результате зарубежные эксперты заподозрили Россию в манипуляции с данными. Это может повлечь за собой отстранение от грядущей Олимпиады. От российской стороны потребовали объяснений. Вскоре они были получены. Теперь экспертизе будут подвергнуты уже сами объяснения.

Между тем генеральный директор Российского антидопингового агентства заявил о предательстве со стороны неизвестных лиц.



