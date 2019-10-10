Пять суток за спецэффекты: читинского блогера арестовали за фейковый взрыв своей машины

Жителя Читы осудили за розыгрыш. Местный блогер решил проверить реакцию прохожих на чрезвычайную ситуацию, а в итоге проверил реакцию правоохранителей.

Как сообщает 10 октября пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, 36-летний житель Читы с помощью дымовой шашки сымитировал возгорание и взрыв своего автомобиля. Проделал он это на остановке общественного транспорта в центре Читы. Происходящее снимали на видео, которое он позже смонтировал и выложил в Интернет, призывая ставить «лайки».

Мужчина пояснил, что просто хотел проверить реакцию людей и посмотреть, придет ли кто-нибудь ему на помощь. Однако полиция расценила «просто шутку» как нарушение общественного порядка, поскольку такой розыгрыш, устроенный в присутствии большого скопления людей, мог вызвать панику и, как следствие, стать причиной увечий. В отношении блогера был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство».

Центральный районный суд Читы признал мужчину виновным и приговорил в пяти суткам административного ареста. Из зала суда его доставили в спецприемник для содержания арестованных в административном порядке УМВД России по городу Чите.





Видео: Новости Забайкалья/Youtube

Пытаясь заработать «лайки» всевозможными экстравагантными способами, блогеры нередко привлекают пристальное внимание правоохранительных органов. В Самаре полиция возбудила дела об административных правонарушениях в отношении водителей, перебудивших местных жителей ночью 6 октября. По информации СМИ, возглавлял колонну нарушителей популярный блогер из Петербурга Гусейн Гасанов.