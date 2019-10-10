Конгресс-центр, спорткомплекс и общежитие на 25 тысяч человек: в Петербурге представили проект нового кампуса СПбГУ в Пушкине

Представители СПбГУ и чиновники Смольного представили проект нового кампуса вуза в Пушкине. Как говорится в представленной журналистам 10 октября презентации, предпосылкой к переезду стала территориальная разобщённость вуза.

Расстояние между отдельными зданиями Университета превышает 50 км. В итоге обучающеся тратят на дорогу до трех часов в день — в среднем студент в течение шести лет обучения в СПбГУ примерно год проводит в транспорте

Кроме этого, существуют предписания контролирующих органов в отношении состояния зданий и сооружений СПбГУ на сумму более 30 млрд руб.

Общая площадь новых зданий составит более 1 млн квадратных метров. Концепция предусматривает их размещение на территории не менее 150 га. Среди них будет и научно-технологический медицинский комплекс, общежития, конгресс-центр, спортивные сооружения – стадион, каток, бассейн.





Учебные и лабораторные корпуса площадью 483 тысячи кв. метров примут 4000 научно-педагогических работников и 1000 человек научно-технического персонала. В них будут учиться 25 тысяч человек. На такое же количество учащихся рассчитан и комплекс общежитий, там обещают давать места и жителям Петербурга и Ленобласти. Также предусмотрено строительство гостиницы на 1000 мест.

В университетской клинике будет стационар на 300 мест и научно-исследовательский блок на 1000 мест. А новый конгресс-центр сможет принимать от 100 до 5000 человек.

Пользоваться объектами единого кампуса СПбГУ, как заявили в СПбГУ, смогут не только универсанты, но и все горожане. По их словам этот район Санкт-Петербурга остро нуждается в новых медицинских, спортивных и социальных объектах.

Общая численность населения в прилегающих к кампусу районах (Пушкин, Павловск, Колпино и жилой район Славянка) — порядка 500 тысяч человек.

Рядом с единым кампусом разместится технологическая долина — инновационный научно-инжиниринговый комплекс, объединяющий технопарки и опытные производства.

Ожидается, что добираться до нового кампуса должны помочь железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург с остановкой в районе технологической долины, а также скоростной трамвай Купчино – Шушары – Славянка. Вячеслав Петров, начальник отдела перспективного развития КРТИ уточнил, что затраты на дорожную инфраструктуру оцениваются в 11,5 млрд рублей. Не говоря о линии трамвая или станции железной дороги.

Первый проректор СПбГУ Елена Чернова заявила, что вопрос о переезде кампуса поднимался более 100 лет назад. И вуз ещё в середине прошлого века пытался построить новый кампус в Петергофе, но опыт был травматичным: были допущены ошибки, которые анализируются.





Вуз опубликовал план переезда в Пушкинский район 1 октября, проект оценивается в 45 млрд рублей. Студенты, преподаватели и сотрудники СПбГУ опубликовали открытое письмо с возражениями, его подписали более 1,3 тысячи причастных к вузу. А петицию против переезда СПбГУ в Пушкин подписали более 30 тысяч человек.