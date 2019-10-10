Смотрите, какая мишка живет в Петербурге. У нее есть персональные игрушки

Медведица Хаарчаана получила новые игрушки. Видео того, как юная Снежинка бросает в воду жёлто-красный мячик ныряет с головой в трубе, сотрудники Ленинградского зоопарка выложили в Instagram.

Как пояснили представители зоопарка 10 октября, игрушки Хаарчааны сделаны специально для неё. «Они есть у всех медведей, которые есть в России в зоопарках. У них там специальные выемки, в которые можно положить еду, угощения – разные запахи, чтобы животным было интересно», – уточнили «Фонтанке» в зоопарке Петербурга.

Зимой медведица играла со снегом и откусила снеговику нос. Животное, чьё имя в переводе с якутского означает «Снежинка», прилетело в Петербург из Якутии в 2017 году и сразу стало всеобщей любимицей. Хаарчаана – первый белый медвежонок, рожденный в республиканском зоопарке Якутии.



