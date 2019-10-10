Суд в Нальчике обязал контрактника заплатить 25 миллионов рублей за сломанную пушку

Военнослужащий артиллерийской бригады заплатит Минобороны компенсацию за поломку артиллерийской установки. Самоходная пушка свалилась с тягача, которым управлял контрактник.

Подробности 10 октября сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, Нальчикский гарнизонный суд обязал Никиту Проскурина выплатить за поломку самоходной пушки 2С7 «Пион» 25,4 миллиона рублей. Следствие установило, что в марте 2019 года самоходную установку перевозили в Ингушетии. Водитель, как говорится в материалах дела, плохо закрепил «Пион» на тягаче. Самоходка настолько неудачно свалилась с прицепа на перекрестке с круговым движением при выезде из Магаса, что восстановить ее не удалось.

Суд признал военнослужащего виновным в повреждении военного имущества по неосторожности и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Одновременно суд постановил, что ветеран боевых действий Проскурин должен возместить Минобороны балансовую стоимость установки в 25,4 миллиона рублей.

У Проскурина арестовали автомобиль, который продадут для возмещения ущерба.





Военнослужащий свою вину не отрицал, но просил оставить иск военного ведомства о возмещении ущерба без рассмотрения. Проскурин настаивал, что иск об ущербе следует передать в гражданский суд, в котором нужно определить солидарную ответственность, поскольку погрузкой установки занимались и другие военные.

Издание отметило, в июле 2019 года Ставропольский гарнизонный суд рассматривал похожее дело. Военнослужащий Роман Еланский не справился с управлением и опрокинул боевую машину «Панцирь-С», которую не удалось восстановить. Несмотря на стоимость зенитного ракетно-пушечного комплекса в 17 миллионов рублей, суд взыскал с него лишь сумму месячного довольствия.