Глава Росстандарта в Петербурге выступил за стандарт для крафтового пива

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов заявил, что пивовары должны сами выработать стандарт для своей продукции. Об этом 10 октября пишет ТАСС.

«Производителям крафтового пива нужно <...> объединиться в сообщество, которое сможет сформулировать четкие требования самим к себе. Это хорошая основа для создания комитета, в котором могут вырабатываться добровольные технические требования на основе консорциума», – заявил Абрамов в кулуарах форума «Стандартизация-2019», который проходит в Петербурге.

По его словам, сертифицированный стандарт поможет игрокам рынка. Власти готовы поддержать маркетинговые ходы пивоваров, если они будут одинаковы для всех. Абрамов отметил, что понимает желание производителей придумать «какую-то новую фишку».

Напомним, что ранее СМИ сообщили о возможном исчезновении в РФ крафтового пива, так как для товаров частных производителей якобы не нашлось места в новом регламенте Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Чуть позже союз пивоваров опроверг эту информацию.



