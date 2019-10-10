«Разбор полетов будет обязательно». Памфилова рассказала, о чем разговаривала во время закрытой части встречи с Путиным
Центризбирком собирается усилить взаимодействие с правоохранительными органами. Как сообщила РИА Новости 10 октября глава ЦИК Элла Памфилова, об этом она говорила во время закрытой части встречи с президентом Владимиром Путиным.
В том числе речь идет о предоставлении данных о судимости членов избирательных комиссий, уточнила Памфилова. Кроме того, она заявила, что по итогам прошедших выборов в декабре ЦИК проведет «разбор полетов» для всех региональных избирательных комиссий.
Напомним, накануне Элла Памфилова во время встречи с Путиным рассказала, что муниципальные выборы в Петербурге были «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».
Справка:
В ходе подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге Центризбирком получил 1177 обращений о нарушениях, ранее сообщала Памфилова. По другим регионам, где 8 сентября проходили аналогичные выборы, ЦИК совокупно получила 743 обращения. Данные по 173 обращениям комиссия направила в правоохранительные органы, однако, по словам Памфиловой, никакого развития ситуации за этим не последовало.
Напомним, в Петербурге 8 сентября одновременно прошли губернаторские и муниципальные выборы. Последние сопряжены с чередой скандалов, в частности в ряде комиссий провели пересчет бюллетеней, после чего кандидаты от «Единой России», как правило, добирали недостающие для проходных строчек голоса, а кандидаты от демократических сил, напротив, теряли позиции. Результаты подсчитали только 18 сентября. Со дня голосования горизбирком получил 1,6 тысячи обращений о нарушениях на муниципальных выборах.