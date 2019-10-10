«Разбор полетов будет обязательно». Памфилова рассказала, о чем разговаривала во время закрытой части встречи с Путиным

Центризбирком собирается усилить взаимодействие с правоохранительными органами. Как сообщила РИА Новости 10 октября глава ЦИК Элла Памфилова, об этом она говорила во время закрытой части встречи с президентом Владимиром Путиным.

В том числе речь идет о предоставлении данных о судимости членов избирательных комиссий, уточнила Памфилова. Кроме того, она заявила, что по итогам прошедших выборов в декабре ЦИК проведет «разбор полетов» для всех региональных избирательных комиссий.

Напомним, накануне Элла Памфилова во время встречи с Путиным рассказала, что муниципальные выборы в Петербурге были «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».



