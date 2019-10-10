«Отворим двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу». Эрдоган угрожает ЕС в ответ на критику военной операции в Сирии

Анкара даст возможность для 3 600 000 сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу, если ЕС продолжит критиковать решение о вводе турецких войск на север Сирии. «Отворить двери» для нелегалов Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, выступая в Анкаре в пятницу, 10 октября.

«Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию «Родник мира», то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу», – цитирует «Интерфакс» президента Турции.

«Турция будет игнорировать критику операции «Родник мира», которую мы начали против террористических элементов, в то время как десять иностранных сил свободно действуют в Сирии, – уточнил Эрдоган, после чего обрушился с критикой на Египет и Саудовскую Аравию, которые не поддержали действия Анкары в Сирии: – Я призываю Саудовскую Аравию взглянуть в зеркало и ответить на вопрос, что вы делаете в Йемене».

По словам турецкого лидера, за сутки с момента начала военной операции в Сирии были уничтожены 109 террористов, а за прошедшие 4 года – 16 000.





Турецкие власти называют террористами вооружённые формирования курдов. О начале военной операции президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 9 октября. За сутки турецкая авиация и артиллерия атаковала около 200 объектов.

Президент Турции настаивает на законности действий турецкой армии и их союзников. Перед началом операции он созвонился с президентом России https://www.fontanka.ru/2019/10/09/110/ Владимиром Путиным.

В пятницу, 11 октября, Совет безопасности ООН проводит экстренную закрытую встречу по ситуации на северо-востоке Сирии.