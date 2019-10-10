Программа капремонта в Петербурге выполнена на 89%. На холодный чердак осталось перевести 2 тысячи домов

Среднее выполнение краткосрочной программы капитального ремонта в 2019 году составляет 89%. Лучше всего с теплоснабжением, отстают аварийные конструкции.

Как рассказали 10 октября в фонде капремонта, всего в программе 2655 объектов на общую сумму в 9 млрд рублей. Больше всего (469) — по кровлям на 1,3 млрд, фасадам (229) на 2,4 млрд и лифтам (885 единиц в 283 домах) на 2,6 млрд. Наивысший процент исполнения — по системам теплоснабжения (98%). Худший результат — по устранению аварийности строительных конструкций: всего адресов 154, больше всего в Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. В работу передано 93, а выполнение составляет всего 52%. В фонде отметили, что основная проблема — доступ в жилые помещения.

Глава жилищного комитета Виктор Борщев подчеркнул, что в Петербурге почти выполнена программа нормализации температурно-влажностного режима на чердаках. Технология холодного чердака должна препятствовать возникновению наледей на кровлях. Всего в Петербурге осталось провести такие работы на 2 тысячах домов.

При этом в 2019 году из реестра квалифицированных поставщиков, которые могут участвовать в конкурсах на капремонт, исключены 85 компаний. Причина — недостоверные сведения в их заявках, банкротства, ликвидации, прекращение членства в СРО или действия лицензии.

Ранее сообщалось, что фонд капремонта планирует взыскать с горожан 300 млн рублей задолженности по взносам. Главный механизм — судебные приказы, о которых «Фонтанка» писала летом. Количество исков в мировой суд со стороны организации превысило 150 тысяч, количество должников в Петербурге — 350 тысяч.



