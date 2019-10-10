Война в режиме онлайн. Турция сутки бомбит Сирию, итоги публикуют в Сети

За сутки военной операции «Источник мира» на севере Сирии был атакован 181 объект инфраструктуры курдов. Об этом сообщили в турецком Минобороны. В ведомстве называют своих оппонентов «террористами».

скриншот с канала /www.youtube.com/ Агентство Анадолу

«Обстреляли 181 объект, принадлежащий террористической организации, с помощью элементов ВВС и средств огневой поддержки», – 10 октября сообщает в twitter Минобороны Турции.

Кроме авиации и артиллерии, в операции также участвует поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия». Авиаудары, в частности, были нанесены по курдским формированиям в городе Тель-Абъяд (находится прямо на границе с Турцией и в 89 километрах от сирийской Ракки. – Прим. ред.) и восточнее, в приграничном Рас-Эль-Айн (120 километров от Ирака. – Прим. ред.). О потерях среди местных жителей и своих войск при штурме приграничных городов в военном ведомстве Турции пока не сообщают.

В то же время бойцы группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), куда входят курды, заявили об уничтожении сразу четырех танков турецкой армии и пяти убитых «турецких наемниках».





«SDF уничтожили четыре танка турецких оккупантов на границе Сирии с Турцией у города Рас-Эль-Айн», – цитирует в четверг, 10 октября, РИА Новости заявление пресс-службы курдских вооружённых отрядов.

Атакованные Анкарой формирования на севере Сирии, по данным SDF, потеряли троих бойцов. Со ссылкой на правозащитников агентство France Press сообщало о гибели 11 человек, 8 из которых гражданские. Официального подтверждения от Дамаска нет. Телевидение Сирии сообщило о двадцати раненых.

Тем временем Минобороны Турции утверждает, что их «коммандос» продолжают наступление.

«Наши коммандос-герои, участвовавшие в операции «Мирная весна», продолжают наступление на востоке Евфрата», – говорит twitter турецких военных.

Телевидение Сирии сообщает о попытках турецкой армии войти в небольшие населённые пункты в окрестностях атакованных авиацией и артиллерией приграничных городов.

Удары по деревням вокруг Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн наносит авиация, сообщает телеканал Ikhbariya. Турецкое военное командование публикует видео, на котором военный лётчик сбрасывает бомбы и уточняет, что атакам подвергаются исключительно «террористы».





«Мишенью являются только террористы, их укрытия, позиции, оружие, инструменты и оборудование», – продолжает сводки twitter турецкого Минобороны.

По данным Reuters, турецкой бомбёжке в том числе подверглась тюрьма, где находятся боевики запрещённого в РФ ИГ. По данным СМИ, военные США переправили из той тюрьмы в Ирак около 40 человек, «важных фигур ИГ». В их числе – двое вероятных выходцев из Великобритании, часть группы из четверых боевиков, прозванных «Битлз» за английское произношение. Их задержали, чтобы отдать под суд в США, напоминают «Ведомости».

О начале военной операции президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 9 октября. По словам турецкого лидера, действия военных направлены на курдские формирования, которые Анкара считает террористами. Кроме того, Анкара заявила о борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство», формирования которой, по словам Владимира Путина, были побеждены ранее.

Турция нанесла первые авиаудары ещё в ночь на вторник после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности вывести американские войска с севера Сирии. После начала полномасштабной военной операции турками Трамп заявил, что американские специалисты, которые помогают курдам, покинули зону операции.

Трамп предупреждал Анкару, что «похоронит экономику Турции», если Эрдоган «сделает что-нибудь непозволительное». Конкретных шагов пока не последовало, но сенаторы США уже предложили ввести санкции в отношении руководства Турции.

28 стран ЕС призвали немедленно остановить военную операцию, которая «ставит под угрозу борьбу с террористами» и грозит новыми потоками беженцев.

«Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию «Родник мира», то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу», – ответил Эрдоган коллегам в ЕС.

Президент Турции настаивает на законности действий турецкой армии и их союзников. Перед началом операции он созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

В пятницу, 11 октября, Совет безопасности ООН проводит экстренную закрытую встречу по ситуации на северо-востоке Сирии.

Действия Турции объясняются боязнью создания на севере Сирии тесно связанных с Ираком и турецким подпольем курдских анклавов. Анкара планирует переместить в этом регионе до 2 млн сирийских беженцев, комментирует ситуацию военный обозреватель, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский.

«Курды являются ключевым компонентом SDF, прессуют иноплеменное население далеко за пределами своего традиционного ареала обитания. Они не признают правительство Сирии, не участвуют в работе Конституционного комитета и не признают его решений. Целью операции «Источник мира» является пресечение коммуникаций с турецкими курдами посредством полного контроля в полосе глубиной 30 миль (~54 км) вдоль турецко-сирийской границы. В этом районе предполагается размещение опорных и наблюдательных пунктов, огневых средств. В этот регион планируется переместить с территории Турции до 2 млн сирийских беженцев. «Пехотой» операции выступают до 18 тыс. бойцов Сирийской национальной армии, созданной под эгидой турков. Турецкие вооруженные силы задействовали в операции в основном соединения 2-й полевой армии (7-го и 8-го армейских корпусов), 2-го тактического авиационного командования, части специального назначения. Страдать, как всегда, будут обычные мирные жители...» – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Американист, редактор экспертного издания Al-Monitor (США), эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), доцент МГИМО Максим Сучков в интервью «Фонтанке» рассказал, чем нынешнее обострение ситуации опасно и выгодно для России.