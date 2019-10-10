Меньше 100 не наливать. Петербургские депутаты попросят федеральные власти ужесточить закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Петербургский Закс подготовил поправки в проект изменений в закон об обороте этилового спирта, который сейчас обсуждает Государственная дума, передает корреспондент «Фонтанки» с заседания комитета по законодательству 10 октября. Парламентарии просят дать регионам дополнительные полномочия по ограничению площади заведений в жилых домах, в которых допускается продажа спиртного.

Сейчас торговать алкоголем может любой общепит, имеющий соответствующую лицензию. Изменения, принятые Госдумой в первом чтении, устанавливают запрет для заведений в жилых домах, чья площадь меньше 20 кв. м. Также данный законопроект даёт регионам право устанавливать дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя, если такое решение примет собрание жильцов.

Предполагается, что такие изменения позволят властям бороться с рюмочными-оборотнями, то есть магазинами, которые получают алкогольную лицензию как общепит и таким образом обходят запрет на торговлю алкоголем в ночное время.

Петербургские депутаты решили, что таких полномочий недостаточно. В поправках предлагается дать региональным властям устанавливать минимальную планку площади ресторанов, кафе и баров от 20 до 100 кв. м. Как пояснил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, ограничение в 20 кв. м не решит проблему с «разливайками» в Петербурге, так как такие заведения, как правило, имеют площадь от 50 до 70 кв. м. Если в федеральном законе появится «вилка», власти Северной столицы смогут более точно определить допустимый норматив по площади и принять нужные ограничения на региональном уровне. Также федеральный закон позволит Смольному устанавливать дополнительные ограничения по времени продажи спиртного в жилом фонде и ассортимент такой продукции.

Законопроект будет рассмотрен Заксом на следующей неделе. Если он будет поддержан, поправки направят в Госдуму.



