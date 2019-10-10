«Пусть они мучаются всю жизнь». Спикер парламента пообещал запретить компании «Бронка девелопмент» строить элитное жилье на Петроградской стороне

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров пообещал в ближайшие дни придать охранный статус земельному участку на Большой Разночинной улице в Петроградском районе, где компания «Бронка девелопмент» планирует построить клубный дом. Он дал поручение подготовить проект закона, который включит принадлежащий застройщику участок в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) – а на таких территориях строить запрещено.

С жесткой критикой в адрес застройщика Вячеслав Макаров выступил 10 октября на собрании с жильцами домов, расположенных рядом со стройплощадкой, которые выступают против возведения новостройки. На встрече присутствовали профильные чиновники Смольного, в частности глава комитета по строительству Леонид Кулаков, которому от Вячеслава Макарова тоже досталось. «Стройнадзор, меня слышали все? Строители, слышали? Меня заверили, что здесь никогда не будет стройки, но я строительной мафии уже не верю. Для меня она обыкновенная шпана. Услышал меня, Кулаков? – обратился он к главе комитета. – Линченко (Николаю Линченко, вице-губернатору Петербурга, курирующему сферу строительства. – Прим. ред.) все передай, все возмущение жителей. Беглова я уже все проинформировал, давным-давно ему сказал, он запретил эту стройку. Попробуй кто выйдет сюда на эту стройку! Упаси боже, здесь кто-то появится!».

В подкрепление своих слов Вячеслав Макаров дал распоряжение своему помощнику: «А ты в понедельник идешь, оформляешь, вносишь всю эту территорию в зону зеленых насаждений. И пусть они попробуют с нами посудиться. Вносим все это в ЗНОП, и пусть они мучаются всю жизнь здесь».





О нареканиях к работе холдинга «Бронка групп» («Бронка девелопмент» входит в холдинг) Вячеслав Макаров подробно рассказал журналистам еще накануне, после заседания Законодательного собрания. Тогда он обратил внимание, что блок девелоперских проектов в компании недавно возглавил Евгений Ким – бывший руководитель Госстройнадзора, который закончил карьеру в исполнительной власти после внимания к его деятельности со стороны ФСБ. Он высказал предположение о том, что разрешение на строительство дома на Большой Разночинной было выдано незаконно, и указал на возможную коррупционную связь застройщика с Госстройнадзором: «Сколько ни говори, все равно продолжают выдавать векселя на уплотниловку в историческом центре. Видно, это такая сладкая тема, что остановиться уже невозможно».

Спикер парламента не впервые инициирует внесение в перечень ЗНОП строительных площадок на Петроградской стороне, находящихся в частной собственности. Впрочем, эту практику уже признал незаконной Верховный суд: в прошлом году застройщики выиграли иски против Заксобрания, доказав, что разбивать парки на частной земле нельзя.

«Бронка девелопмент» открыла продажи квартир в клубном доме на Большой Разночинной весной этого года. Основные бенефициары компании – Наталья Негодова, дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, и Никита Муров, внук генерала, экс-главы ФСО России Евгения Мурова.