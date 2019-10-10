Суд отправил бывшего полицейского на исправительные работы. Чтобы больше не бил ногами подростков «как гражданин»

Бывший сотрудник ППС в Перми приговорен к полутора годам исправительных работ за превышение полномочий. Наказать матерящегося подростка он решил ногой в лицо.

Как сообщает издание 59.RU, приговор был оглашен 10 октября. И если к исправительным работам полицейского принудили, то от госслужбы, напротив, отвадили. И то и другое — на полтора года.

К ответственности сотрудника привлекли после его смены ночью 29 апреля. Тогда патрульные на улице заметили двух пьяных подростков, оба оказались несовершеннолетними и дожидаться родителей их повезли в отдел. Пока один из молодых людей сидел смирно, второй расхаживал по кабинету и материл сразу всю структуру МВД. Осужденный зашел в это же помещение сдавать смену, не выдержал оскорблений и ударил школьника ногой в лицо.

Сперва он признавал вину лишь частично, утверждая, что драться полез не как полицейский, а как гражданин. Свидетели заверили, что подросток пострадал, когда сотрудник был еще в форме и с оружием. Под конец процесса он полностью признал вину и загладил моральный вред перед семьей.



