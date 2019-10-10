Гендиректор «Зенита» о травме Малкома: Параллели с Маркизио абсолютно неуместны, эту тему даже продолжать не буду

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал "Фонтанке" 10 октября операцию своего самого дорогого игрока – полузащитника Малкома, за которого сине-бело-голубые заплатили «Барселоне» 40 млн евро.

Ранее стало известно, что футболист был прооперирован в Финляндии и вернется в строй теперь уже только в 2020 году. В составе «Зенита» бразилец успел провести всего два неполных матча (63 минуты игрового времени). Болельщики уже проводят параллели с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, который перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в прошлом сезоне, но из-за многочисленных травм так и не смог заиграть. В итоге с ним разорвали контракт и заплатили 1,5 млн евро компенсации.

– Параллели с Маркизио абсолютно неуместны и с медицинской точки зрения, и с любой другой. Эту тему даже продолжать не буду.

– Страхует ли «Зенит» своих футболистов на случай подобных травм?





– У нас все футболисты застрахованы. Было бы странно, если бы этого не было. В современном спортивном мире все атлеты как в командных, так и в индивидуальных видах спорта застрахованы. Наш страховщик — компания «Согаз», которая всегда выполняет свои обязательства.

– То есть в случае подобных длительных травм вам компенсируют потери?

– Что вы имеете в виду? Потери незабитых голов?

– Выплату зарплаты травмированному футболисту и другие расходы, связанные с ним?

– Страхуются не контракты. Страхуются затраты на лечение и восстановление.

– То есть «Зенит» не тратится на медицинские процедуры, но продолжает выплачивать зарплату?

– Да.





«Зенит» не уточняет, что за травма у Малкома. По неофициальным данным, у игрока повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Сухожилие, о котором идет речь, играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Малком травмировался в августе.