«Вы дебилы, что ли?» Учителя ОБЖ отстранили от работы за рукоприкладство и мат

Учитель ОБЖ из школы №2 посёлка Боровский Тюменской области на время лишился работы. Поводом послужило видео, в котором Виктор Садлинский избивает школьников.

О решении администрации школы временно отстранить педагога 10 октября сообщает 72.ru. Он не сможет вести занятия до окончания внутреннего расследования.

Виктор Садлинский работает во второй школе с сентября. Ранее агентство К-ИНФОРМ опубликовало ролик, записанный школьниками на уроке. На видео учитель бьет подростков с криками «Вы дебилы, что ли, или не получали давно?», «*** (остолопы), ***!», «Не *** (избивал) никто вас давно? Я буду!»

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни считают, что учитель не имеет права поднимать руку на детей, другие уверены, что подростки сами спровоцировали мужчину, тем более что этот класс не славится примерным поведением. Другие учащиеся о педагоге отзываются хорошо и не припомнят, чтобы у него случались такие нервные срывы.



