«Внимание! Огранич». КамАЗ получил «по лбу» от балки на подъезде к «МЕГА Дыбенко»

Пока «мост глупости» снова отдыхает, за дело взялись его собратья. Днем 10 октября о себе напомнила металлическая балка в Кудрово.

На дороге к «МЕГА Дыбенко» водитель самосвала КамАЗ не рассчитал высоту и врезался в ограничитель высоты верхней частью кабины, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Давно не было слышно балку в Кудрово. Приехал негабарит. Теперь слышно!» – прокомментировал ДТП «мост глупости».

Ограничитель установлен на высоте 2,5 метра, чтобы избавить дорогу от грузового транспорта. Но, как водится, ни предупреждающие знаки, ни даже предупреждение на «Яндекс.Картах» не спасают от желающих проскочить грузовиков.





Балка в Кудрово хоть известна и не так широко, как «мост глупости», но тоже успела собрать урожай примечательных ДТП. Несколько раз ее счет даже оказывался ничейным: в сентябре 2017 года поливальная машина не только снесла саму балку, но и вывернула крепкие опоры, а спустя примерно два месяца уже новый ограничитель не выдержал двух ДТП подряд. А судя по состоянию предупреждающей таблички на балке, которая теперь гласит: «Внимание! Огранич», они не были последними.

Как отмечают автомобилисты, нередко водителей грузовиков в ловушку заводит навигатор. «Сам тоже попался с наФигатором, отстоял большую пробку, а потом, когда стал поворачивать направо, то увидел знак ограничения по высоте, проматерился и поехал искать другую дорогу, где можно было на микрике проехать», – рассказывает в группе пользователь Счастливый Папа.