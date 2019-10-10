«Утечки бывают даже из ЦРУ». Сбербанк хочет защитить данные клиентов от своих сотрудников

Крупнейший универсальный банк России думает над тем, как изменить систему доступа сотрудников к информации после масштабной утечки в Сеть данных клиентов.

«Мы строили очень сильную защиту снаружи, и мы считаем, что мы ее построили. Я думаю, что она соответствует у нас лучшим мировым практикам. Но всегда, конечно, самая большая проблема – это уязвимость изнутри, когда сотрудники, которые должны защищать, они создают систему, они, конечно же, знают все уязвимости, они могут ими воспользоваться. Сейчас перед нами встала совершенно другая задача – как защититься от этого», – цитирует 10 октября заявление главы Сбербанка Германа Грефа «Интерфакс».

По его словам, «утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ». Греф уверен, что с этой проблемой необходимо бороться всем участникам рынка, а Сбербанк как крупнейший российский банк должен принимать активное участие в этом процессе.

В начале октября в России произошла, возможно, самая масштабная утечка данных в истории российского банковского сектора. В руках злоумышленником могли оказаться данные 60 млн клиентов Сбербанка. Служба безопасности заявила, что виновником утечки стал 28-летний менеджер среднего звена.



