Однокурсник Путина пришел за своими деньгами к водочному магнату. Бенефициар «Кристалл-Лефортово» стал фигурантом дела о мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере в отношении Павла Сметаны, который является бенефициаром группы «Кристалл-Лефортово». Поводом стала жалоба Николая Егорова, однокурсника президента и акционера ОФК-Банка, лишенного лицензии.

О возбуждении дела 10 октября сообщают «Ведомости». По версии следствия, фигуранты — а среди них и менеджеры ОФК-Банка – похитили 2,65 млрд рублей, которые банк дал в кредит пяти компаниям, подконтрольным Сметане. Деньги, которые, по мнению следователя, никто изначально не собирался возвращать, пошли на погашение другого займа — от компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Напомним, временную администрацию в ОФК-Банке ввели прошлой весной. Центробанк ссылался на неустойчивое финансовое положение организации и наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. На тот момент банк занимал 81-е место в России, его капитал составлял почти 50 млрд рублей (22 млрд привлечены от других кредитных организаций). На вклады физлиц приходилось около 10 млрд, на юридические лица — 18 млрд рублей. Проблемы у него начались после того, как свои кредиты перестали обслуживать два главных заемщика — алкогольные предприятия «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп», которая попала под волну зачистки алкогольного рынка на Северном Кавказе.

Вскоре ЦБ отозвал у банка лицензию, тогда же смольнинский комитет по строительству подал к нему иск за взысканием гарантии по контрактам «Метростроя» на 4,89 млрд рублей.

«Кристалл-Лефортово» основана в 1999 году, входила в топ-5 производителей водки в России. Выпускала водку под брендами «Старая Москва», «Зимняя дорога» и другие.



