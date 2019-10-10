«Межрегиональная дискриминация недопустима». Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»

Правительство готовит законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц в рамках одного банка. Как пишет ИА «Финмаркет», об этом 9 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Этот вопрос касается практически каждого человека. Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры», – пояснил глава правительства.

И пообещал избавить россиян «от так называемого банковского роуминга». По мнению премьер-министра, это стандартные процедуры, которые не влекут за собой никакой нагрузки.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», – подчеркнул Медведев.



