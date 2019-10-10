Финны бесплатно раздадут петербурженкам материнский набор. Но повезёт только родившим 10 октября

Петербурженкам, которые стали мамами 10 октября, подарят материнский набор. Такую акцию второй год подряд проводит сеть финских супермаркетов в честь своего дня рождения.

Коробку с полезными для матери и новорождённого предметами (Aitiyspakkaus ) в соседней Суоми государство выдаёт всем роженицам. В петербургскую версию вошли текстиль, товары и средства гигиены, а также другие необходимые для первых месяцев жизни малыша предметы: детская пижама, зубная паста и щетка на первый зуб, первый прикорм, детское мыло, погремушки, пустышки, подгузники, салфетки и пр. Есть кое-что и для мамы: финская питьевая вода, чай и печенье.

Для того, чтобы получить материнский набор, семьи, в которых прибавление случилось 10 октября, должны написать заявку на электронную почту сети и выбрать один из 15 магазинов, где удобнее всего забрать подарок. Для подтверждения даты у родителей спросят свидетельство о рождении. Забрать подарок можно в течение 6 месяцев после рождения ребёнка, то есть до 10 апреля 2020 года. Количество коробок не ограничено.

В прошлом году бесплатный материнский набор получили около 200 петербурженок.



