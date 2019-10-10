Одним махом двух побивахом. Дацик откупил пьяную жену и отправил полицейского в тюрьму

В три года колонии оценена взятка Вячеслава Дацика сотруднику ДПС. Рыжий Тарзан приехал вызволять свою хмельную супругу и всучил 30 тысяч рублей инспектору.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 октября, обвинительным приговором закончилось дело старшего инспектора Сергея Павлова, который в ночь на 3 мая 2019 года остановил на проспекте Энгельса автомобиль «Инфинити» с женщиной за рулем. Водительских прав у нее не оказалось, зато имелись стойкие признаки алкогольного опьянения.

Женщина — 24-летняя Виктория Малмыгина, ставшая в скором времени кандидатом в муниципальные депутаты «Екатерингофского» и законной супругой Вячеслава Дацика. На помощь, собственно, он и приехал. Предложил полицейскому пройти к банкомату, снял 30 тысяч рублей и всучил их. Сложно описать гамму чувств Сергея Павлова, с которым общался Рыжий Тарзан. Прошедшие голым маршем проститутки наверняка понимают и сочувствуют инспектору.

Дацик откупил будущую супругу и на доброту Павлова отплатил заявлением о взятке. Полицейского задержали.





«Павлов вину признал. Он приговорен к лишению свободы сроком на три года колонии общего режима со штрафом 150 тысяч рублей и лишением права заниматься охраной правопорядка на три года. Его взяли под стражу в зале суда», – дополняет пресс-служба судов.

Виктория Дацик депутатом не стала, но «Инфинити» и права сохранила. Та ночь обошлась для нее без последствий.