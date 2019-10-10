«Это прямой эфир!» Вещание американского телеканала NBC оказалось под угрозой из-за ребенка

Сын журналиста одного из самых массовых американских телеканалов NBC вошел в студию в тот момент, когда Кортни Кьюб рассказывала о начале военной операции Турции в Сирии.

«Зону безопасности около границы... Их опасения в том, что они хотят... Их опасения... Извините, мои дети здесь», – заявила Кьюб в выпуске новостей, когда мальчик вошел в студию и попытался обнять свою маму.

После этого на экране появилась карта региона, а журналист объяснила: «Это прямой эфир». Затем выпуск новостей продолжился.

Телеканал NBC выложил видео произошедшего на YouTube.



