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ОПИФ «БСПБ - Сбалансированный» управляющей компании «БСПБ Капитал» занимает I место в России по доходности с начала 2019 года

ОПИФ «БСПБ - Сбалансированный» управляющей компании «БСПБ Капитал» занимает I место в России по доходности с начала 2019 года

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сбалансированный» под управлением ООО «БСПБ Капитал» (дочерняя компания банка «Санкт-Петербург») стал лидером российского рынка доверительного управления по доходности, показав прирост стоимости пая с начала 2019 года +35% (по данным InvestFunds). 

Фонд «БСПБ – Сбалансированный» показывает стабильную доходность на протяжении всего текущего года. Так, согласно данным рейтинга газеты «Коммерсант», ОПИФ управляющей компании «БСПБ Капитал» по итогам 6 месяцев 2019 года занимает I место (+25,8%) и 2 место по итогам 12 месяцев (+28%).  

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сбалансированный» является одним из старейших фондов страны. Фонд сформирован в 2001 году, за 18 лет стоимость пая фонда выросла более чем в 12 раз. Пайщиками фонда являются более двух с половиной тысяч человек. Фонд был передан в доверительное управление ООО «БСПБ Капитал» в декабре 2018 года.

Фонд имеет широкую инвестиционную декларацию и активную стратегию управления. Основой портфеля фонда являются российские активы – акции и облигации. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств как между классами активов (акциями и облигациями), так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на постоянном сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов. Стоимость чистых активов фонда на 30.09.2019 – 177,7 млн рублей. 

«Для нас очень важно, что новое направление бизнеса управляющей компании на старте показало такие хорошие результаты – фонд показывает стабильно высокую доходность в течение всего года и удерживает лидерство многие месяцы. Портфель фонда не является статичным, команда управляющих активами и аналитиков находится в постоянном поиске недооцененных акций и ребалансирует портфель в соответствии со стратегией. Лучшие тактические истории этого года – акции «Газпром», «Россети», АФК «Система» и «Полиметалл». Широкая инвестиционная декларация фонда делает его гибким, но в основе лежит диверсификация и контроль рисков», – прокомментировал Дмитрий Шагардин, генеральный директор управляющей компании ООО «БСПБ Капитал».  

ООО «БСПБ Капитал» – 100% дочерняя компания банка «Санкт-Петербург». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия. Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом, на сайте https://bspbcapital.ru/info/. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами, иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72.

 

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