Грузовик врезался в стоящий на полосе безопасности УАЗ на КАД. Есть пострадавшие

Серьезная авария затруднила движение на кольцевой автодороге Петербурга в Ломоносовском районе Ленобласти. Там столкнулись грузовик и внедорожник.

О ДТП на внутреннем кольце КАД, перед деревней Низино, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места аварии видно, что столкнулись грузовик и внедорожник UAZ Patriot. Грузовик от удара вынесло в левую полосу. У него сильно повреждена кабина. «Скапливается огромная пробка, похоже, есть жертвы, ДПС и скорая помощь на месте», – пишет участник группы Анатолий.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 11:00 на 99-м километре внутреннего кольца КАД. Грузовой автомобиль врезался в стоявший в полосе безопасности УАЗ. В результате ДТП пострадали два человека. «Претензий к дорожным органам нет», – добавили в управлении.





По данным «Яндекс.Пробок», в настоящее время затора на КАД в районе места ДТП уже не наблюдается.