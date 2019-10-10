Сто тысяч предпенсионеров в России могут получить новую специальность бесплатно

Программу по переобучению россиян предпенсионного возраста до конца 2019 года смогут пройти 100 тысяч человек, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов РИА Новости.

С 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста. В рамках нацпроекта ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тысяч человек.

ПФР за полгода подтвердил право 724 тысяч предпенсионеров на льготы.

«Уже сейчас видно, что законтрактовано гораздо больше... Планировалось обучить 75 тысяч, а уже сейчас видно, что это будут больше 100», – сказал Дроздов на VII национальной конференции «Общество для всех возрастов».

Он добавил, что программа пользуется спросом, и в следующем году планируется распространить программу на россиян старше 50 лет.



